Холдинг Geely намерен купить компанию Lifan

Как стало известно агентству Reuters, холдинговая компания Zejiang Geely Holding Group планирует приобрести крупный пакет акций китайской компании Lifan.

Из-за продолжительного спада продаж, вызванного, в том числе, карантином, компания Lifan оказалась в тяжелом финансовом положении.

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Проблемы у одного из крупнейших в Китае производителей мототехники начались еще в прошлом году. Спад продаж и ошибки в менеджменте привели к росту кредиторской задолженности, а эпидемия коронавируса, и последовавший за этим карантин окончательно подорвал финансовое положение компании.

Напомним, что Lifan был создан в 1992 году как производитель мотоциклов, а в 2006 году выпустил первый автомобиль – седан Lifan 520. В 2018 году компания организовала выпуск электромобилей. По инсайдерской информации, после завершения поглощения в Geely планирует перенести часть своего бизнеса по выпуску электромобилей на предприятия Lifan.

Первенец марки – Lifan 520. Фото: lifan.com

Напомним, что на сегодняшний день в "империю" Geely входят такие бренды, как Volvo, Lotus, Polestar, LEVC, Lynk&Co и Smart — последним китайский концерн владеет наполовину с Daimler AG. Кроме того, Geely является крупнейшим акционером немецкого концерна.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Geely намерена побороться за покупателей Tesla.