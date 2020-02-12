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12 февраля • обновлено в 12:48
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Грузовики наступают: Fiat показал очень практичный автомобиль

1.2т
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Fiat Strada – компактный бюджетный пикап (о нем мы рассказывали вчера). Этот сегмент почти неизвестен в Европе, однако популярная модель уже сменила поколение.

Как выяснил OBOZREVATEL, маленькие "грузовики" очень популярны в странах Южной Америки. Именно там в первую очередь появится бюджетный пикап Fiat Strada 2021 модельного года. В продажу новинка поступит до конца 2020-го.

В новом поколении Fiat Strada выглядит довольно агрессивно

В новом поколении Fiat Strada выглядит довольно агрессивно

fiat.com

Но у модели все же есть перспективы выйти на другие континенты. Во многом благодаря стильному и современному дизайну у Fiat Strada 2021 много шансов приглянуться европейским покупателям. К тому же, все чаще о пикапах говорят за пределами Америки. Но полноразмерные траки вроде Chevrolet Silverado, согласитесь, в Европе смотрятся неуместно.

Chevrolet Silverado – отличный пикап, но такой автомобиль выглядит хорошо только на просторах США

Chevrolet Silverado – отличный пикап, но такой автомобиль выглядит хорошо только на просторах США

chevrolet.com

Новый Фиат Страда 2021 с длиной кузова до 4500 мм – другое дело. Базируется новинка на полностью легковой платформе Fiat Argo (привод – только передний). От него же достались и мотивы в дизайне, в первую очередь это касается передних фар. Но Fiat Strada выглядит намного брутальнее. Кроме того, спереди модель получила обновленную эмблему компании с крупными буквами.

Fiat Strada 2021 совсем не похож на своего предшественника

Fiat Strada 2021 совсем не похож на своего предшественника

fiat.com

Дизайн Fiat Toro повлиял на новый Fiat Strada 2021

Дизайн Fiat Toro повлиял на новый Fiat Strada 2021

fiat.com

Покупатели смогут выбрать между бензиновыми 1.4 (88 л.с.) и 1.3 (101 л.с.). Последний может работать на этаноле, в этом случае отдача составляет 109 л.с. Грузоподъемность компактного пикапа – 700 кг.

Бюджетный хэтчбек Fiat Argo послужил основой для нового Strada

Бюджетный хэтчбек Fiat Argo послужил основой для нового Strada

fiat.com

На данный момент новинку показали с полноценной двухрядной кабиной, четырьмя дверьми и коротким грузовым отсеком – такая модификация в истории Strada появилась впервые. В дальнейшем в линейке появятся версии с полуторной кабиной и двухместный вариант с большим багажным отделением.

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Как рассказывал OBOZREVATEL, объединение Fiat-Chrysler с Peugeot-Citroen обернется большим количеством автомобильных новинок и разработкой перспективных электрокаров.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Fiat пикап бюджетный автомобиль новые авто авто
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