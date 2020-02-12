Грузовики наступают: Fiat показал очень практичный автомобиль

Fiat Strada – компактный бюджетный пикап (о нем мы рассказывали вчера). Этот сегмент почти неизвестен в Европе, однако популярная модель уже сменила поколение.

Как выяснил OBOZREVATEL, маленькие "грузовики" очень популярны в странах Южной Америки. Именно там в первую очередь появится бюджетный пикап Fiat Strada 2021 модельного года. В продажу новинка поступит до конца 2020-го.

В новом поколении Fiat Strada выглядит довольно агрессивно fiat.com

Но у модели все же есть перспективы выйти на другие континенты. Во многом благодаря стильному и современному дизайну у Fiat Strada 2021 много шансов приглянуться европейским покупателям. К тому же, все чаще о пикапах говорят за пределами Америки. Но полноразмерные траки вроде Chevrolet Silverado, согласитесь, в Европе смотрятся неуместно.

Chevrolet Silverado – отличный пикап, но такой автомобиль выглядит хорошо только на просторах США chevrolet.com

Новый Фиат Страда 2021 с длиной кузова до 4500 мм – другое дело. Базируется новинка на полностью легковой платформе Fiat Argo (привод – только передний). От него же достались и мотивы в дизайне, в первую очередь это касается передних фар. Но Fiat Strada выглядит намного брутальнее. Кроме того, спереди модель получила обновленную эмблему компании с крупными буквами.

Fiat Strada 2021 совсем не похож на своего предшественника fiat.com

Дизайн Fiat Toro повлиял на новый Fiat Strada 2021 fiat.com

Покупатели смогут выбрать между бензиновыми 1.4 (88 л.с.) и 1.3 (101 л.с.). Последний может работать на этаноле, в этом случае отдача составляет 109 л.с. Грузоподъемность компактного пикапа – 700 кг.

Бюджетный хэтчбек Fiat Argo послужил основой для нового Strada fiat.com

На данный момент новинку показали с полноценной двухрядной кабиной, четырьмя дверьми и коротким грузовым отсеком – такая модификация в истории Strada появилась впервые. В дальнейшем в линейке появятся версии с полуторной кабиной и двухместный вариант с большим багажным отделением.

Как рассказывал OBOZREVATEL, объединение Fiat-Chrysler с Peugeot-Citroen обернется большим количеством автомобильных новинок и разработкой перспективных электрокаров.

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