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Грузовик разбросал по автомагистрали тысячи бутылок пива. Фото

Виталий Сазонов
Новости
1,0 т.
Грузовик разбросал по автомагистрали тысячи бутылок пива. Фото

Довольно необычный инцидент произошел два дня назад на автомагистрали B12 в Германии.

Как сообщает spiegel.de, груженный пивом грузовик не доехал до своего места назначения. Из-за плохой фиксации груза ящики с пивом начали падать, а через некоторое время оборвали тент грузовика и вовсе выпали на дорогу. Немаловажную роль в этом сыграл эффект домино, который образовывали пивные ящики при падении, а также центробежная сила в момент движения автомобиля.

Пивные ящики и бутылки вылетали с такой силой, что разлетелись на несколько метров. Чтобы ликвидировать последствия ЧП, полиции пришлось перекрыть на автобан на 3 часа.

Причиненный ущерб оценивается в десятки тысяч евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине закрыли свыше 800 нелегальных АЗС.

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