Грузовик разбросал по автомагистрали тысячи бутылок пива. Фото

Довольно необычный инцидент произошел два дня назад на автомагистрали B12 в Германии.

Как сообщает spiegel.de, груженный пивом грузовик не доехал до своего места назначения. Из-за плохой фиксации груза ящики с пивом начали падать, а через некоторое время оборвали тент грузовика и вовсе выпали на дорогу. Немаловажную роль в этом сыграл эффект домино, который образовывали пивные ящики при падении, а также центробежная сила в момент движения автомобиля.

Пивные ящики и бутылки вылетали с такой силой, что разлетелись на несколько метров. Чтобы ликвидировать последствия ЧП, полиции пришлось перекрыть на автобан на 3 часа.

Причиненный ущерб оценивается в десятки тысяч евро.

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