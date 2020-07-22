Грузовик отправил в утиль автомобили нелегальных гонщиков

Камера наблюдения, расположенная на фасаде здания в Монреале, Канада, зафиксировала аварию, в которой удивительным образом обошлось без жертв.

Грузовик с прицепом собирался cъехать с крайней левой полосы на прилегающую территорию, которая находилась справа от дороги. И, как только большегруз приступил к маневру (включив при этом показатели поворотов), в него на полной скорости врезались Volkswagen Golf и Honda Civic.

К счастью, обошлось без пострадавших, но могло быть гораздо хуже. На этой части дороги ограничение составляет 60 км/год, и, по оценкам водителя грузовика, водители мчались на легковушках со скоростью более чем 100 км/ч . При этом он отметил, что находился примерно в 200 метрах от перекреста, на котором светофор показывал красный свет. Поэтому неясно, откуда столь внезапно взялись Golf и Civic.

Полиция Монреаля занялась расследованием аварии,предполагается, что горе-водители устроили нелегальную гонку. Как бы то ни было, но теперь они остались без машин – и Фольксвген, и Хонда довольно сильно пострадали.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что водитель BMW похвастал своей ездой по встречной полосе на скорости 180 км/ч.