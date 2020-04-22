Представительство Группы PSA в Украине совместно с компанией "Автоспецпром" обеспечат бесплатное сервисное обслуживание и ремонт медицинских Peugeot Boxer и Citroёn Jumper.

Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи citroen.ua

Парк современных автомобилей скорой помощи Peugeot и Citroёn, переоборудованных компанией "Автоспецпром", насчитывает в Украине более 1,5 тысяч единиц.

Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи citroen.ua

Сервисное обслуживание будут проводиться по всей территории страны на авторизованных и партнерских сервисных станциях брендов в период с 17 апреля по 16 мая включительно.

Представительство Группы PSA – "Пежо Ситроен Украина" – может обеспечить обслуживание и ремонт автомобилей скорой медицинской помощи благодаря наличию широкой сети авторизованных сервисных центров, а также сервисных партнеров в разных городах Украины.

Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи citroen.ua

Таким образом, удается существенно расширить перечень предоставляемых услуг, среди которых:

– замена деталей естественного износа (тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы и пр), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;

Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи citroen.ua

– диагностика и текущие ремонты (топливная система, электрическая система и пр), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;

– сезонная замена автомобильных шин;

– ремонт и замена необходимых деталей установленного медицинского оборудования.

Данные работы доступны для всех автомобилей скорой помощи Peugeot Boxer и Citroёn Jumper, переоборудованных компанией "Автоспецпром" вне зависимости от срока гарантии.

Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи citroen.ua

Представительство Группы PSA в Украине – "Пежо Ситроен Украина" – позаботится о "здоровье" медицинских автомобилей МОЗ Украины, для того, чтобы медики могли вовремя позаботиться о здоровье украинцев!

Как писал ранее OBOZREVATEL, дизайнеры Peugeot отмечены престижными наградами.