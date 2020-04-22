Представительство Группы PSA в Украине совместно с компанией "Автоспецпром" обеспечат бесплатное сервисное обслуживание и ремонт медицинских Peugeot Boxer и Citroёn Jumper.
Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи
citroen.ua
Парк современных автомобилей скорой помощи Peugeot и Citroёn, переоборудованных компанией "Автоспецпром", насчитывает в Украине более 1,5 тысяч единиц.
Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи
citroen.ua
Сервисное обслуживание будут проводиться по всей территории страны на авторизованных и партнерских сервисных станциях брендов в период с 17 апреля по 16 мая включительно.
Представительство Группы PSA – "Пежо Ситроен Украина" – может обеспечить обслуживание и ремонт автомобилей скорой медицинской помощи благодаря наличию широкой сети авторизованных сервисных центров, а также сервисных партнеров в разных городах Украины.
Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи
citroen.ua
Таким образом, удается существенно расширить перечень предоставляемых услуг, среди которых:
– замена деталей естественного износа (тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы и пр), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;
Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи
citroen.ua
– диагностика и текущие ремонты (топливная система, электрическая система и пр), включая запасные части, технические жидкости и необходимые работы;
– сезонная замена автомобильных шин;
– ремонт и замена необходимых деталей установленного медицинского оборудования.
Данные работы доступны для всех автомобилей скорой помощи Peugeot Boxer и Citroёn Jumper, переоборудованных компанией "Автоспецпром" вне зависимости от срока гарантии.
Группа PSA в Украине предоставляет бесплатный сервис авто скорой помощи
citroen.ua
Представительство Группы PSA в Украине – "Пежо Ситроен Украина" – позаботится о "здоровье" медицинских автомобилей МОЗ Украины, для того, чтобы медики могли вовремя позаботиться о здоровье украинцев!
Как писал ранее OBOZREVATEL, дизайнеры Peugeot отмечены престижными наградами.
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