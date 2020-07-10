Great Wall выпустит рамный внедорожник под брендом Wey

Крупнейший в мире производитель кроссоверов и внедорожников, китайская компания Great Wall, планомерно расширяет свою модельную гамму.

Очередным шагом в этом направлении станет создание рамного внедорожника, который будет выпускаться под премиальным брендом Wey.

Напомним, что марка Wey дебютировала четыре года. Презентация перспективных образцов в Европе была приурочена к автошоу во Франкфурте в 2019 году. Сегодня в продуктовом портфолио несколько кроссоверов, в том числе с подзаряжаемыми гибридными силовыми агрегатами (PHEV).

Компания Great Wall готовит рамный внедорожник под брендом Wey. Фото: wey.com

Новый "проект P01" предполагает создание крупного рамного внедорожника, который мог бы составить конкуренцию аналогам мировых брендов. Подобно Mercedes-Benz G-Class, Ford Bronco и Ineos Grenadier, автомобиль получит "кубический" дизайн, круглую светодиодную головную оптику и большой дорожный просвет.

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В основе новинки будет лежать рамная платформа внедорожника Haval H9. Ожидается, что от своего "родственника" модель унаследует переднюю независимую подвеску, заднюю балку и полный привод с понижающей передачей.

2021 Haval H9. Фото: haval.com.cn haval.com

Под капотом ожидается 2-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатый "автомат", но возможно использование и других силовых агрегатов.

В соответствии с концепцией бренда, новинка получит богатую базовую комплектацию и широкий список опций. Дебют новинки запланирован на 2021 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Haval готовит новый кроссовер.