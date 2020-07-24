Great Wall показал конкурента G-Class

Компания Great Wall представила на открывшемся в китайском Чэнду автошоу рамный внедорожник Wey Tank 300, сообщает портал Autohome.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Напомним, что марка Wei была основана в 2016 году. Под этим бендом компания Great Wall предлагает внедорожники и кроссоверы премиум-класса.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Флагманская модель Wey Tank 300 выполнена в стиле внедорожников 80-х годов прошлого века. В дизайне новинки можно разглядеть элементы Jeep Cherokee, Mercedes-Benz G-Class, Hummer H3 и Ford Bronco.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Базой для новинки послужил рамный вездеход Haval H9. От него Tank 300 унаследовал независимую переднюю подвеску и мощный неразрезной мост сзади. Справиться с бездорожьем поможет полноприводная трансмиссия с блокируемой муфтой в приводе передних колес, понижающая передача и блокировки обоих дифференциалов. В движение автомобиль будет приводить бензиновый турбированный 2-литровый мотор, который развивает 245 л.с. О работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Дизайн интерьера Tank 300 очень сильно напоминает салон Mercdes-Benz G-Class: обратите внимание на характерные круглые воздуховоды системы вентиляции и кондиционирования, два равновеликих цифровых дисплея, объединенные под общим стеклом и ручку перед передним пассажиром.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

Интерьер современного Mercedes-Benz G-Class. Фото: media.daimler.com

Продажи Wey Tank 300 на китайском рынке ожидаются ближе к концу нынешнего года, а позже в компании намерены предложить внедорожник и в других странах.

Wey Tank 300. Фото: autohome.com.cn

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