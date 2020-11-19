Grand Duster: Renault готовит дешевый 7-местный кроссовер

Компания Renault выпустит бюджетный 7-местный кроссовер, в Европе он будет продаваться под брендом Dacia. Пока у новинки нет названия, но в СМИ ее уже прозвали Grand Duster ("Большой Дастер").

По данным французского издания L’argus, презентация новинки запланирована на октябрь 2021 года. Выйдя на рынок, Grand Duster заменит минивэн Dacia/Renault Lodgy: в последние годы машины такого класса стремительно теряют в популярности, тогда как кроссоверы, наоборот, становятся все более востребованными.

Возможно, Grand Duster будет именно таким largus.fr

Построят новый кроссовер на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, такое шасси уже используют Logan и Sandero нового, третьего поколения. От этих же моделей новинка частично унаследует и дизайн, но в целом она будет выглядеть более агрессивно. По размерам 7-местный кроссовер выйдет немного крупнее "Дастера" – его длина составит около 4,5 метров.

Возможно, Grand Duster будет именно таким largus.fr

Оснастят Grand Duster, скорее всего, бензиновым двигателем 1.3 TCe ( (140 и 160 л. с.) и 140-сильной гибридной установкой E-Tech. Оборудование будет представлено, среди прочего, системой автоматического торможения и контролем слепых зон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault показала новый кроссовер под названием Kiger. Автомобиль достигает в длину 4 метров и стоит на уровне 8 000 долларов.