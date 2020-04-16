Готовимся к майским: крутой мангал в виде автомобиля

Мангал является той вещью, которое всегда имеет примерно одинаковую форму. Его делают в основном в виде чаши или "куба" на ножках.

Однако американская компания Metal Art of Wisconsin, которая специализируется на создании изысканных металлических изделий, решила, что гриль-установке не обязательно иметь классическую форму и сделала мангал в обличье автомобиля Jeep Wrangler. Фишка такого "девайса" – не только функционал, но и эстетика.

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал-автомобиль напоминает собой масштабную модель Джипа, но при этом в нем действительно можно жечь угли (дрова) и использовать для приготовления пищи. Причем можно выбрать как 3-х, так и 5-дверную модель (всё в точности как с настоящим Wrangler).

Гриль обладает размерами 101,6 х 60,9 х 53,3 см, он изготовлен из листовой горячекатаной стали, которая вырезается и гравируется лазерным станком с ЧПУ. Мангал имеет хорошую детализацию – прорисован буквально каждый стык и деталь "машины" (есть даже запасное колесо, установленное на двери багажника). Собираются такие Джипы довольно просто – никакие инструменты для этого не нужны.

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Мангал в виде автомобиля metalartofwisconsin.com

Трёхдверный вариант гриль-Джипа обойдется в $350, а пятидверная модель оценена в $375. Впрочем, это если со скидкой – без неё цена составляет 425 и 525 долларов соответственно.

Кроме Wrangler, есть также модель пикапа Gladiator. Её стоимость – также $375.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети запустили уникальный проект – можно купить любую детализированную модель ЗАЗ за 100 долларов.

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