Город накрыло водой и смыло автомобильный музей. Видео
В небольшом городке Санфорд (штат Мичиган, США) две старые дамбы не выдержали количества воды в озере, объем которого значительно вырос за последние дни. В результате город оказался затоплен вместе со всеми автомобилями.
С одной стороны, ситуация в маленьком городке на Среднем Западе США кажется не слишком примечательной. С другой, населенный пункт и близлежащие территории оказались под водой. Также был разрушен автомобильный музей, сообщает Auto.cz.
Владелец автомобилей собрал крупную коллекцию Pontiac Fiero. У Тима Эванса была небольшая мастерская, магазин запчастей и музей – все это было посвящено лишь одной модели автомобиля и считалось привлекательной местной достопримечательностью.
Интересно, что этот классический автомобиль (1983-1988) теперь почти забыт. Откровенно говоря, Pontiac Fiero никогда не занимал первых позиций в истории американского автопрома, хотя и стал первой моделью в США со среднемоторной компоновкой и применял в своей конструкции некоторые прогрессивные решения.
Но такое увлечение Тима Эванса даже мало кому интересным автомобилем действительно в какой-то степени возводит старую машину в культ, а музей – подходящее место отдать дань уважения машине, которая так и не получила наследника. Да и в целом бренд Pontiac прекратил существование в 2010 после 84-летней истории.
Все это только усиливает сакральное значение этого уникального места, которое, тем не менее, оказалось разрушено стихией. Здание просто рассыпалось, а все машины оказались залитыми водой. Некоторые из них удалось просушить и даже завести. Другие экземпляры требуют серьезного ремонта. Некоторые автомобили после наводнения вообще не удалось найти. В этом Тиму помогут местные жители, которые очень переживают за судьбу местной достопримечательности.
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