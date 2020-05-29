Город накрыло водой и смыло автомобильный музей. Видео

В небольшом городке Санфорд (штат Мичиган, США) две старые дамбы не выдержали количества воды в озере, объем которого значительно вырос за последние дни. В результате город оказался затоплен вместе со всеми автомобилями.

С одной стороны, ситуация в маленьком городке на Среднем Западе США кажется не слишком примечательной. С другой, населенный пункт и близлежащие территории оказались под водой. Также был разрушен автомобильный музей, сообщает Auto.cz.

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Владелец автомобилей собрал крупную коллекцию Pontiac Fiero. У Тима Эванса была небольшая мастерская, магазин запчастей и музей – все это было посвящено лишь одной модели автомобиля и считалось привлекательной местной достопримечательностью.

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Интересно, что этот классический автомобиль (1983-1988) теперь почти забыт. Откровенно говоря, Pontiac Fiero никогда не занимал первых позиций в истории американского автопрома, хотя и стал первой моделью в США со среднемоторной компоновкой и применял в своей конструкции некоторые прогрессивные решения.

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Тим Эванс очень расстроен своей потерей Twitter Jim Roberts

Но такое увлечение Тима Эванса даже мало кому интересным автомобилем действительно в какой-то степени возводит старую машину в культ, а музей – подходящее место отдать дань уважения машине, которая так и не получила наследника. Да и в целом бренд Pontiac прекратил существование в 2010 после 84-летней истории.

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Автомобили из музея Pontiac Fiero сильно пострадали Twitter Jim Roberts

Все это только усиливает сакральное значение этого уникального места, которое, тем не менее, оказалось разрушено стихией. Здание просто рассыпалось, а все машины оказались залитыми водой. Некоторые из них удалось просушить и даже завести. Другие экземпляры требуют серьезного ремонта. Некоторые автомобили после наводнения вообще не удалось найти. В этом Тиму помогут местные жители, которые очень переживают за судьбу местной достопримечательности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о коллекции советских автомобилей, которые решили продать за очень крупную сумму денег. При этом состояние машин не соответствует ценнику.