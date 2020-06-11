Владелец неожиданно для себя продал старую Honda Civic за $50 000

Нередко старые, но хорошо сохранившиеся автомобили, продают дороже средней рыночной стоимости. Но кое-какие экземпляры вовсе уходят за невообразимо безумные деньги.

Яркий тому пример – купе Honda Civic Si 2000 года, которая ушла к новому владельцу за 50 000 долларов. И это при том, что автомобиль не имеет ничего особенного: он не принадлежал звезде, не имеет крутого тюнинга и не относится к какой особой лимитированной партии первых либо же последних годов выпуска.

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

Единственное, чем он может похвастать – это отличное состояние. Несмотря на 20-летний возраст, автомобиль выглядит свежо (технические компоненты – моторный отсек, подвеска, выхлопные трубы – выглядят тоже как новые), а его пробег составляет всего чуть более 9000 км.

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

В остальном же это вполне обычный Civic Si. Купе имеет окрас Eletric Blue, под его капотом установлен культовый двигатель 1.6 (B16A2) мощностью 160 лошадиных сил, состыкованный с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Комплектация у машины базовая: салон отделан велюром, зато имеется кондиционер. Стандартные диски обуты в шины Michelin 195/55.

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

Парадокс заключается в том, что даже продавец не ожидал столь высокой стоимости своего авто. Он выставил его на онлайн-аукционе Bring A Trailer, где автомобиль заприметили фанаты марки и начали за него торговаться, постоянно повышая ставки. В итоге, обычная Хонда, которая была куплена ранее менее чем за 18 000 долларов, ушла с молотка по цене нового Mercedes SLC.

20-летний Honda Civic за 50 000 долларов Bring A Trailer

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старый BMW с тремя колесами выставили на продажу за 38 000 евро.

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