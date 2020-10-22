Сеть автозаправочных комплексов Glusco присоединилась к благотворительному проекту "Сохраним Карпаты".

Об этом сообщает пресс-служба компании. Сотрудниками Glusco было высажено более 1000 хвойных деревьев в местах массовых вырубок Ивано-Франковской области.

Glusco возрождает леса в Карпатах glusco.swiss

Проект "Сохраним Карпаты" основан отрядом быстрого реагирования Общества Красного Креста в Украине, в лице "Клуба внедорожных приключений. Цель проекта – помощь в возрождении Карпатских лесов, зеленых легких Украины.

Glusco возрождает леса в Карпатах glusco.swiss

Во время многочисленных экспедиций в Карпаты, в рамках многолетнего гуманитарного проекта X-Territory, команда клуба, вместе с украинскими автомобильными журналистами воочию видит весь масштаб катастрофы с вырубкой лесов во Львовской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Glusco возрождает леса в Карпатах glusco.swiss

На этот раз к проекту присоединилась сеть АЗК Glusco – 21 ее сотрудник высадил в горах Верховинского района Ивано-Франковской области более 1000 молодых елей, на общей площади около 1 гектара. Спустя годы на этом месте снова возродится настоящий карпатский лес, который является важнейшей частью экосистемы региона.

Glusco возрождает леса в Карпатах glusco.swiss

"Конечно тысяча елей для наших огромных Карпат это лишь капля в море, но своим примером мы хотим доказать, что совместными усилиями возможно все. Надеюсь и другие украинские компании поддержат этот проект, и в Карпатах возродится не один, а десятки и сотни гектаров леса", – отметил главный управляющий директор ООО "Глуско Ритейл", Виталий Вандыч.

Glusco возрождает леса в Карпатах glusco.swiss

Дмитрий Ковалев, председатель Клуба внедорожных приключений: "Сеть АЗК Glusco уже не впервые поддерживает нас в гуманитарных миссиях, обеспечивая автомобили команды качественным топливом. В этот же раз компания не просто поддержала нас топливом – ее сотрудники стали непосредственными участниками гуманитарной миссии "Сохраним Карпаты".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Glusco поддержала гуманитарную миссию.