Главный внедорожник украинских 90-х: каким был Jeep Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Cherokee, который дебютировал совсем недавно, – самая важная модель бренда. В Украине в 90-х годах прошлого столетия это был главный внедорожник, поэтому машина в какой-то степени символична.

AutoOboz вспомнил все поколения легендарной модели, чтобы подготовиться встретить внедорожник новой генерации. Как всегда, автомобиль претерпел серьезные изменения. Но обо всем по порядку.

Первый Jeep Grand Cherokee появился почти 30 лет назад как ответ на растущую популярность внедорожников, которые покупатели желали эксплуатировать в комфортной городской среде.

Несмотря на то, что внедорожные качества на этом фоне отходили на задний план, Grand Cherokee был способен на многое за пределами гладкого асфальта. И все это в сочетании с роскошным интерьером, который оказался комфортным местом для любой семьи. Официально машина не продавалась в Украине, но именно этот автомобиль стал одним из символов "лихих девяностых".

В американской компании оценили рыночный успех новой модели. Было очевидно, что производитель попал точно в цель с набором ключевых качеств Jeep Grand Cherokee. Поэтому второе поколение оказалось усовершенствованной модификацией модели первой генерации.

Компания решила не рисковать и ограничиться аккуратной работой с обновлениями. Кузов получился более "пухлым" и обтекаемым, что позволило внедорожнику выглядеть более современно, а интерьер сделали еще роскошнее.

Начало XXI века вернуло моду на резкий угловатый дизайн. Jeep Grand Cherokee, будучи одной из важнейших американских машин в истории автопрома, обязан был чутко реагировать на модные тенденции. Так появилась модель третьего поколения.

Снаружи внедорожник выглядел как никогда современно и казался очень крепким автомобилем. На деле так оно и было, но появились некоторые претензии к качеству интерьера. В компании решили сэкономить, поэтому разработали визуально скучноватый салон, отделанный недорогими материалами. С этой точки зрения машина начинала восприниматься как продукт массового сегмента.

Ситуация усугублялась на фоне соперничества с более качественным премиальными европейскими моделями, да и американские конкуренты подоспели в сегмент, который продолжал увеличиваться. Но в этот раз Jeep компенсировал "потери" интересным образом – с помощью спортивной модификации Grand Cheroke SRT8 с 6-литровым двигателем V8 мощностью 420 л.с.

Покупателям такой внедорожник очень понравился, ведь многие вспомнили, что традиционный полноприводный автомобиль к тому же должен быть очень мощным.

Четвертая генерация модели производится на протяжении 11 лет. Автомобиль продержится на конвейере еще как минимум один год, параллельно с машиной пятой генерации. Почему компания так затянула с обновлением?

Когда WK2 построили на платформе Mercedes ML (сегодня – Mercedes GLE), материнский Chrysler еще состоял в альянсе с немецким брендом. Как только пути компаний разошлись, стало понятно, что следующий Grand Cherokee будет основан на других агрегатах. Но с подготовкой собственной платформы в Jeep не спешили.

Теперь американский производитель состоит в альянсе с итальянцами, поэтому новый внедорожник получил архитектуру Alfa Romeo. Пожалуй, самый неожиданный выбор для Grand Cherokee. Однако мир примет автомобиль именно таким. К тому же стоит рассчитывать на качественную европейскую управляемость благодаря итальянским специалистам.

Прежний же автомобиль пока останется в строю. И это отличная новость для поклонников традиционного американского автомобилестроения. Более чем за 10 лет внедорожник поколения WK2 претерпел несколько масштабных модернизаций, благодаря которым производителю удалось решить большую часть "детских болезней" модели. Автомобиль построен на проверенных агрегатах, поэтому с надежностью и возможным ремонтом вопросов не возникает. Можно смело резюмировать, что как и прежде актуальный Jeep Grand Cherokee с гордостью передаст эстафету своему преемнику, которому еще предстоит зарекомендовать себя.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал историю электромобилей Toyota – компании, которая смотрит на сегмент "зеленого" транспорта очень своеобразным способом. Некоторые наработки японцев в этом направлении действительно удивляют.