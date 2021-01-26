Главные автомобильные новинки 2021 года: топ самых ожидаемых машин

Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Удивительно, что на автомобильный мир новая реальность почти никак не повлияла, поэтому мы с нетерпением ждем главные новинки 2021 года.

AutoOboz собрал наиболее ожидаемые модели, которые появятся в этом году несмотря ни на что. Дело в том, что подготовка каждого нового автомобиля занимает несколько лет. Поэтому остановить разработку в такой ситуации невозможно. Нам же остается лишь дождаться появления этих машин. Что новенького мы увидим в 2021-м?

BMW

Кроссовер BMW iX – новая модель, на которую баварский бренд возлагает огромные надежды в сегменте электромобилей.

Новый BMW iX будет соперничать с Tesla BMW

iX почти не похож на другие модели BMW BMW

Производитель обещает самую мощную модификацию с двумя моторами суммарной отдачей 500 л.с. и запас хода до 600 км на одной зарядке.

BMW iX продемонстрировал один из самых необычных автомобильных интерьеров BMW

Hyundai

Компактный кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения уже полностью рассекречен и появится в продаже в этом году – в том числе и в Украине, где эта модель традиционно пользуется высоким спросом. На стороне новинки – стильный эффектный дизайн и технологичный салон. Изюминка – гибридная версия мощностью 265 л.с. и 50 км пробега исключительно на электротяге.

Новый Tucson выглядит эффектно Hyundai

В салоне Hyundai Tucson сразу несколько мониторов Hyundai

Kia

Близкая в техническом плане к Tucson модель – Kia Sportage. Автомобиль получит ту же платформу, набор двигателей и детали оснащения. Но дизайн модели все еще засекречен. Пока в нашем распоряжении есть сторонние рендеры, основанные на шпионских фото и инсайдерской информации.

Ожидается, что Sportage будет выглядеть необычно autoexpress.co.uk

Mazda

Долгожданный электромобиль – Mazda MX-30. Это первая модель бренда в сегменте, поэтому многие с нетерпением ждут, когда машина отправится в продажу. Покупателям новая Mazda предложит небольшой запас хода на уровне 200 км. Но в компании свой кроссовер позиционируют в качестве идеального городского автомобиля – в таких условиях вполне достаточно.

Кроссовер Mazda MX-30 скоро отправится в продажу Mazda

Внутри MX-30 выглядит по-японски минималистично Mazda

Mercedes

Недавно немецкий бренд презентовал компактный электромобиль Mercedes EQA. Новинка выполнена на базе кроссовера GLA, но техническую начинку получила совсем другую. В движение машину приводит электромотор на 190 л.с., а запас хода превышает 480 км согласно официальной информации производителя.

EQA – самый новый электрокар Mercedes на данный момент Mercedes

Mercedes EQA должен понравиться покупателям Mercedes

Еще одна новинка, даже более важная, – седан Mercedes EQS, который уже многие прозвали флагманом модельного ряда, способным потеснить S-class. Видимо, так все и будет. Топовая модификация предложит 600 л.с. и возможность преодолевать расстояние до 700 км на одной зарядке. Внешний вид пока не раскрыт, но мы знаем, что серийная модель будет похожа на концепт Mercedes Vision EQS.

Mercedes EQS будет похож на концепт Mercedes

Nissan

Nissan Ariya – очень важный автомобиль, который призван повторить и преумножить успех знаменитого Nissan Leaf. Все, что умеет японский бренд в сегменте электромобилей, теперь "упаковано" в модный кузов стильного кроссовера, и это точно понравится покупателям. Заявленный запас хода – 480 км. В Украине эту машину ждут с нетерпением.

Nissan Ariya будет продаваться в Украине Nissan

Nissan Ariya повторит успех Leaf Nissan

Skoda

Чешский кроссовер Skoda Enyaq iV, как и многие новинки 2021 года, врывается в электромобильный сектор рынка с приятным дизайном, технологичным оснащением и такой любимой многими фирменной атмосферой практичности и уюта от Skoda. Самая мощная версия предложит 300-сильную установку, а проехать на одной зарядке можно будет до 500 км.

Enyaq iV уже готов к выходу на рынок Skoda

Салон Skoda Enyaq iV выглядит отлично Skoda

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об интересных машинах – кроссоверах, которые провалились на рынке. Несмотря на многие составляющие успеха, эти автомобили покупателям не понравились.