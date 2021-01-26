Главные автомобильные новинки 2021 года: топ самых ожидаемых машин

Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Удивительно, что на автомобильный мир новая реальность почти никак не повлияла, поэтому мы с нетерпением ждем главные новинки 2021 года.

AutoOboz собрал наиболее ожидаемые модели, которые появятся в этом году несмотря ни на что. Дело в том, что подготовка каждого нового автомобиля занимает несколько лет. Поэтому остановить разработку в такой ситуации невозможно. Нам же остается лишь дождаться появления этих машин. Что новенького мы увидим в 2021-м?

Кроссовер BMW iX – новая модель, на которую баварский бренд возлагает огромные надежды в сегменте электромобилей.

Производитель обещает самую мощную модификацию с двумя моторами суммарной отдачей 500 л.с. и запас хода до 600 км на одной зарядке.

Компактный кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения уже полностью рассекречен и появится в продаже в этом году – в том числе и в Украине, где эта модель традиционно пользуется высоким спросом. На стороне новинки – стильный эффектный дизайн и технологичный салон. Изюминка – гибридная версия мощностью 265 л.с. и 50 км пробега исключительно на электротяге.

Близкая в техническом плане к Tucson модель – Kia Sportage. Автомобиль получит ту же платформу, набор двигателей и детали оснащения. Но дизайн модели все еще засекречен. Пока в нашем распоряжении есть сторонние рендеры, основанные на шпионских фото и инсайдерской информации.

Долгожданный электромобиль – Mazda MX-30. Это первая модель бренда в сегменте, поэтому многие с нетерпением ждут, когда машина отправится в продажу. Покупателям новая Mazda предложит небольшой запас хода на уровне 200 км. Но в компании свой кроссовер позиционируют в качестве идеального городского автомобиля – в таких условиях вполне достаточно.

Недавно немецкий бренд презентовал компактный электромобиль Mercedes EQA. Новинка выполнена на базе кроссовера GLA, но техническую начинку получила совсем другую. В движение машину приводит электромотор на 190 л.с., а запас хода превышает 480 км согласно официальной информации производителя.

Еще одна новинка, даже более важная, – седан Mercedes EQS, который уже многие прозвали флагманом модельного ряда, способным потеснить S-class. Видимо, так все и будет. Топовая модификация предложит 600 л.с. и возможность преодолевать расстояние до 700 км на одной зарядке. Внешний вид пока не раскрыт, но мы знаем, что серийная модель будет похожа на концепт Mercedes Vision EQS.

Nissan Ariya – очень важный автомобиль, который призван повторить и преумножить успех знаменитого Nissan Leaf. Все, что умеет японский бренд в сегменте электромобилей, теперь "упаковано" в модный кузов стильного кроссовера, и это точно понравится покупателям. Заявленный запас хода – 480 км. В Украине эту машину ждут с нетерпением.

Чешский кроссовер Skoda Enyaq iV, как и многие новинки 2021 года, врывается в электромобильный сектор рынка с приятным дизайном, технологичным оснащением и такой любимой многими фирменной атмосферой практичности и уюта от Skoda. Самая мощная версия предложит 300-сильную установку, а проехать на одной зарядке можно будет до 500 км.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал об интересных машинах – кроссоверах, которые провалились на рынке. Несмотря на многие составляющие успеха, эти автомобили покупателям не понравились.