Глава Volkswagen рассказал, когда беспилотные автомобили появятся в продаже

Беспилотные автомобили появятся в продаже уже в этом десятилетии. А именно, их коммерческий дебют состоится между 2025 и 2030 годами.

Такое мнение выразил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс в интервью журналу Wirtschaftswoche. По словам топ-менеджера, этому поспособствует значительный рост ИТ-технологий: в частности, улучшение производительности компьютерных чипов, необходимых в автономных автомобилях, а также усиление разработок в области искусственного интеллекта.

"Вполне предсказуемо, что вскоре системы смогут справляться даже со сложными ситуациями автономного вождения", – заявил Дисс еженедельнику Wirtschaftswoche.

Отметим, что Герберт Дисс занимает свою должность с 2015 года, до этого он трудился в BMW. На посту главы VW задачей топ-менеджера был вывод компании из кризиса, связанного с дизельным скандалом. Сейчас Дисс сконцентрировал свои усилия на альтернативном транспорте: он вынашивает амбициозный план по инвестированию в электромобили 73 млрд евро. Первым шагом в этом направлении стал запуск электромобиля ID.3, построенного на специализированной платформе – продажи этого автомобиля начались в сентябре 2020 года.

Что же касается автономного вождения, то больше всех в этом направлении на данный момент продвинулась "Тесла": с октября компания тестирует свой полноценный автопилот в бета-режиме. Систему установили на некоторые электрокары избранных клиентов и, как ожидается, после успешных испытаний технологию поставят на поток.

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