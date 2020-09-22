Гиперкар Toyota GR Super Sport дебютировал в Ле-Мане

Компания Toyota представила в Ле-Мане прототип будущего гиперкара, который будет выпускаться в двух версиях – гоночной и дорожной.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Мировая презентация предсерийного прототипа состоялась в минувший уик-энд на гоночной трассе в Ле-Мане.

Японский производитель разрабатывал машину несколько лет и теперь она готова принять участие в гонках в новом классе FIA Le Mans Hypercar. Основой для проекта послужил гоночный болид Toyota TS050 Hybrid, который побеждал в знаменитом 24-часовом марафоне три года подряд (2018-2020 г.). В течение гоночного уик-энда, подразделение GR Super Sport представило новинку во всей красе, а за рулем болида был бывший гонщик команды Toyota Gazoo Racing Алекс Вюрц.

В движение серийный автомобиль будет приводить гибридный силовой агрегат, в основе которого лежит 2,4-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, мощный тяговый электромотор, а также гибридная трансмиссия со встроенным стартер-генератором. Ожидается, что суммарная мощность такой установки составит порядка 1000 л.с.

Для прохождения омологации FIA компания обязана выпустить не менее 20 экземпляров гиперкара, разрешенных для использования на дорогах общего пользования. Стоимость новинки ожидается не менее миллиона долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota показала новый Land Cruiser Prado.