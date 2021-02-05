Гиперкар Naran сможет "на ходу" менять внешность: раскрыто уникальные функции

Британская компания Naran Automotive рассказала, что ее одноименный гиперкар можно быстро превратить в гоночную машину класса GT3. Все элементы авто легко демонтируются, поэтому ему можно придать более "изящный вид".

Naran Automotive основаны в 2017 году и пока у них есть только упомянутая модель. Ее презентовали в ноябре 2020 года, а теперь анонсировали набор Celare Pack, с которым гиперкар можно превратить в гоночный болид. Об этом сообщает сайт Motor.ru.

Пакет разработан в сотрудничестве с компанией EY3 Engineering и ориентирован на трек. Он представляет собой набор аэродинамических элементов, которые монтируются за 20 минут:

заднее антикрыло;

дополнительные вставки в переднем бампере;

дефлекторы на рычагах подвески, отводят потоки воздуха от колес;

также бонусом идут новые диски с более цепкими шинами;

специальная подставка для антикрыла, в случае если оно не используется.

Со всеми доработками Naran генерирует 1377 килограммов прижимного усилия. Под капотом машины установлен разработанный Racing Dynamics битурбомотор V8 5.0. Он развивает 1062 л.с. и 1036 Нм. Пару ему составляет восьмидиапазонний автомат ZF.

С места до 97 км/ч Naran Hyper Coupe разгоняется за 2,3 секунды, до 161 километра в час – за 4,56 секунды. Максимальная скорость превышает 370 км/ч.

Компания выпустит всего 49 таких автомобилей. Начальная цена – один миллион евро. Покупатели смогут дать своей моделе уникальное имя и заказать обширную программу персонализации.

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