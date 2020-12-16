Гиперкар Hennessey Venom F5 получил 1841-сильный мотор

Компания Hennessey Performance представила свой гиперкар Venom F5, который получил 1841-сильный мотор и намерен побить мировой рекорд скорости.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Свое название Venom F5 получил в честь самой высокой категории торнадо по шкале Фудзиты. F5 обозначает смерчи, скорость которых превышает 419 км/ч. По утверждению создателей, новинка способна развить скорость свыше 530 км/ч (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Свое название Venom F5 получил в честь самой высокой категории торнадо hennesseyperformance.com

В основе конструкции Venom F5 лежит карбоновый монокок массой всего 86 кг. Панели кузова также изготовлены из углепластика, что позволило обеспечить машине скромную массу – всего 1360 кг. Таким образом на 1 л.с. приходится менее 740 грамм веса.

По утверждению создателей, новинка способна развить скорость свыше 530 км/ч hennesseyperformance.com

Для автомобиля, который собирается развить 500+ км/ч и побить существующие рекорды скорости, подготовили соответствующий силовой агрегат.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Восьмицилиндровый мотор Fury V8 имеет объем 6,6 литра и оснащен двумя турбонагнетателями. С их помощью он способен развивать мощность 1841 л.с., а крутящий момент достигает 1617 Нм.

Восьмицилиндровый мотор Fury V8 имеет объем 6,6 литра и оснащен двумя турбонагнетателями hennesseyperformance.com

На сегодняшний день это самый мощный серийный автомобиль в мире. Для сравнения, нынешний обладатель мирового рекорда скорости Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет в своем арсенале 1600 л.с. и 1600 Нм.

Hennessey Venom F5 – самый мощный серийный автомобиль в мире hennesseyperformance.com

В паре с V8 работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая отправляет всю его мощь к задним колесам.

7-ступенчатая роботизированная коробка передач отправляет всю мощь мотора к задним колесам hennesseyperformance.com

Справиться с Venom F5 поможет система управления работой силового агрегата с пятью режимами: Sport, Track, Drag, Wet и F5, причем максимальная отдача двигателя доступна только в F5.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Двухместный салон новинки отделан кожей, алькантарой и карбоновыми панелями. Оперативную информацию водителю предоставляет 7-дюймовый цифровой дисплей. По центру приборной панели расположен 9-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы Alpine с навигацией, Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

По центру приборной панели расположен 9-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы hennesseyperformance.com

Двухместный салон новинки отделан кожей, алькантарой и карбоновыми панелями hennesseyperformance.com

Оперативную информацию водителю предоставляет 7-дюймовый цифровой дисплей hennesseyperformance.com

Всего будет изготовлено 24 экземпляра, а стоимость стартует с $2,1 млн.

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