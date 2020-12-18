Гиперкар Ford для геймеров обрел реальные формы

Болид Team Fordzilla P1, разработанный европейским отделением Ford совместно с геймерами, воплотили в металле.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На изготовление полноразмерной модели потребовалось всего семь недель. При этом авторы проекта находились в разных странах и общались между собой только виртуально.

Свой вклад в создание Team Fordzilla P1 внесли любители автомобильных симуляторов из Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Реализацией пожелания геймеров и разработкой прототипа занимались дизайнеры Ford Артуро Ариньо, который отвечал за внешность машины, и Роберт Энгельманн, проработавший все детали интерьера. Финальную сборку машины выполнили на заводе компании Ford в Кельне.

По своим габаритным размерам Team Fordzilla P1 сопоставим с серийным суперкаром Ford GT. Длина машины – 4731 мм, ширина – 2000 мм, высота – 895 мм.

Дизайн автомобиля больше напоминает самолет-истребитель, сходство с которым усиливает прозрачный колпак над двухместным салоном.

В кокпите установлены светодиодные модули, которые позволяют водителю и штурману получать информацию о состоянии трека. Кроме того, встроенный экран на рулевом колесе позволяет обмениваться данными в реальном времени с командой на пит-лейне. Интерьер спроектирован так, чтобы помочь пилоту болида свести к минимуму отвлекающие факторы во время гонки.

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