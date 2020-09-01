Гибридный автомобиль: что это такое и стоит ли его покупать?

В последние годы во многих странах мира большим спросом пользуются электромобили. Однако не для всех этот тип транспортных средств остается оптимальным решением в силу ряда недостатков (ограниченного запаса хода, слабо развитой инфраструктуры и т.д). Помочь в такой ситуации (соответственно, стать компромиссным решением) могут гибридные автомобили, которые находятся, по сути, в промежутке между чистыми электрокарами и традиционными авто.

Во всех тонкостях гибридных авто разбирался OBOZREVATEL.

Что такое гибридный автомобиль?

Гибридный Mercedes-Benz GLE. Фото: motor1.com

Гибридный автомобиль – это автомобиль, в котором используется более одного мотора. В основном это сочетание классического двигателя (чаще бензинового) и электромотора.

Основными преимуществами гибрида являются то, что он потребляет меньше топлива и выделяет меньше CO2, чем сопоставимый по классу бензиновый или дизельный автомобиль.

Какие есть виды гибридов?

Все гибридные автомобили оснащены обычным двигателем, электродвигателем и аккумулятором. Однако не все так однозначно: существует три разных типа гибридов, и каждый работает по-своему.

Схематическое устройство гибридного авто. Фото: afdc.energy.gov

Параллельные гибриды

Это самый распространенный тип гибридов, где Toyota Prius – самый известный пример. Принцип работы следующий: колеса автомобиля могут приводиться в движение тремя различными способами: либо напрямую от двигателя, либо исключительно от электродвигателя, либо от обоих источников энергии, работающих в паре.

При трогании с места и на скорости до 25 км/ч Prius использует только электродвигатель для питания, что делает его очень экономичным для езды по городу. Бензиновый двигатель включается при увеличении скорости, а также при резком ускорении.

Toyota Prius 2015. Фото: autoevolution.com

Также у параллельных гибридов есть система рекуперативного торможения: когда водитель снижает скорость, автомобиль вырабатывает электричество и сохраняет его в батарее для использования в дальнейшем. Батарея довольно объемная: ее хватает, чтобы проехать на одном электричестве 2 км.

Кроме Toyota, параллельные гибриды есть также у Audi, BMW, Citroen, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche и Volkswagen.

Гибриды с удлинителем хода

Гибриды с удлинителем хода – такие авто используют основной мотор, но также оснащены "довеском"-генератором, который вырабатывает дополнительную энергию для главного агрегата. Например, у BMW i3 основным мотором служит электрический, а дополнительным – бензиновым, у Honda Jazz Hybrid – основным идет и бензиновый, и электрический (в последнем случае имеется в виду ситуация, когда ДВС используется для подзарядки батареи, при этом авто может двигаться исключительно на электротяге).

BMW i3. Фото: BMW

Подключаемые гибриды

Как следует из названия, такой тип автомобиля можно подключить к электрической розетке для подзарядки аккумулятора, а также заряжать на ходу.

По сути, подключаемые гибриды представляют собой нечто среднее между обычными гибридами и электромобилями: на ряду с обычным топливным мотором у них идет довольно крупная АКБ, с которой он могу проезжать приличные расстояния на одном электричестве - в некоторых случаях до 50 км.

Подключаемых гибридов на рынке уже достаточно много: такие модели предлагают BMW (например, 5-Series iPerformance), Mitsubishi (Outlander PHEV), Volvo (XC90 T8).

Какие преимущества у гибридного автомобиля?

Гибридные автомобили интересны во многих отношениях. Во-первых, они просты в управлении – как, скажем, обычное авто на "автомате". Во-вторых, в силу своих конструктивных особенностей они зачастую имеют несколько ездовых режимов – от суперэкономичного до максимальной производительности.

Кроме того, в отличие от электромобилей, в случае с гибридами не нужно беспокоиться о запасе хода – для них не нужно искать "точку" зарядки, поскольку гибриды сами заряжают свои батареи.

BMW 5-Series. Фото: BMW

Стоит ли покупать гибридный автомобиль?

Гибридный автомобиль подойдет отлично тем, кому часто приходится ездить в городе – в случае с обычными гибридами будет максимальная топливная экономия, а если использовать плагин-гибрид, то можно вообще ограничиться ездой на одном электричестве. Однако если нужен автомобиль для дальних загородных поездок, здесь на первый план выступает дизельный аналог (да, на шоссе гибриды наименее эффективны). Кроме того, гибриды не лишены такого недостатка, как сложность в ремонте. В общем, окончательный выбор за покупателем.

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