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13 апреля • обновлено в 15:51
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Гибрид Лада Нива и грузовика Mercedes показал свои возможности

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Модели АвтоВАЗ, в особенности Лада Нива, – не настолько уж хорошая идея. Но все становится совсем иначе, если добавить компоненты от Mercedes, Nissan, Toyota и Fiat.

Финские энтузиасты решились на авантюрный эксперимент по созданию необычного вездехода. Автомобиль выглядит как Lada Niva, но от российского внедорожника здесь остался только кузов. И тот пришлось переделать.

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

carakoom.com

В итоге получилось что-то наподобие пикапа, который усилен наружным каркасом безопасности на случай опрокидывания или сильных ударов. Подвеска Mogginiva (так назвали Франкенштейна от мира внедорожного тюнинга) собрана из элементов разных автомобилей – Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и даже грузовика Mercedes-Benz Unimog 411. От него же досталась раздаточная коробка.

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

carakoom.com

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

carakoom.com

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

В Финляндии Лада Нива превратили в настоящий вездеход

carakoom.com

Вместо стандартного двигателя здесь используется турбодизель Fiat. Благодаря редукторам и "злым" покрышкам высокий дорожный просвет и отличное сцепление позволят прокатиться буквально по любому покрытию (и его отсутствию).

Деталями с автомобилем поделился Mercedes Unimog 411

Деталями с автомобилем поделился Mercedes Unimog 411

mercedes-benz.csmd.cz

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о необычной ГАЗели, которую превратили в пугающий вездеход.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль внедорожник тюнинг Лада ВАЗ Mercedes-Benz Toyota Nissan Fiat
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