Германия подала в суд на Tesla: что произошло

Антимонопольные органы Германии подали на компанию Tesla иск из-за того, что якобы ее фирменная система "автопилот" вводит в заблуждение потребителей. Делом на этой неделе займется Мюнхенский окружной суд.

Как пишет spiegel.de, обвинительная сторона считает, что термин "автопилот" в данном случае является противоречащим. По версии прокуроров, многие автомобилисты ошибочно считают, что эта система настолько продвинута, что может полностью заменить водителя за рулем, которому не обязательно даже просто следить за дорожной обстановкой. А на деле же это обычный электронный ассистент с адаптивным круиз-контролем, автоматическим движением в полосе, автоматической парковкой и т.п. ( впрочем, система эта действительна продвинута, она может гораздо больше, чем электронные ассистенты других у автопроизводителей – недавно благодаря автопилоту электрокары Тесла научились даже самостоятельно передвигаться на перекрестках, которые регулируются светофорами).

В свою очередь Тесла отвергла все обвинения и заявила, что при использовании автопилота водитель всегда обязан активно следить за ситуацией – это строго прописано во всех правилах и мануалах. Иными словами, система действительно является помощником в автономном вождении, но никак не полноценным автопилотом. При этом компания не скрывает этого факта каким-либо образом.

Как бы то ни было, но разбирательств, похоже, не избежать. Ожидается, что свое решение суд примет до 14 июля.

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