Genesis представил обновленный флагманский седан G90 и версию Stardust

Сергей Иванов Новости 12:35, 30.06.2020 Обновлено: 13:01, 30.06.2020

Премиальный бренд Genesis провел плановое обновление флагманского седана, который получил лимитированную версию Stardust.

Второго июля в Южной Корее стартуют продажи люксового седана G90 2021 модельного года, а также специальной версии, получившей название Stardust (англ. "Звездная пыль"). G90 занимает верхнюю строчку в семействе моделей Genesis – марки, которая "отпочковалась" от материнской компании Hyundai. В ноябре нынешнего года она отметит 5-ю годовщину в статусе независимого бренда.

Впервые Genesis G90 показали общественности в 2016 году на автошоу в Детройте. Фото:
media.genesis.com

Флагманский седан G90, дебют которого состоялся в 2016 году на автошоу в Детройте, недавно пережил плановое обновление, а в этом году подвергся небольшой модернизации. В частности, с этого года в базовую комплектацию вошли адаптивная подвеска Genesis Adaptive Control Suspension и интеллектуальная система головного света Intelligent Front-Lighting System.

2021 Genesis G90. Фото:
media.genesis.com
2021 Genesis G90 Stardust. Фото:
media.genesis.com

По мнению разработчиков, новая подвеска позволит повысить уровень комфорта на разных типах дорожного покрытия, а также обеспечит лучшую стабильность и безопасность. Новая головная оптика с индивидуально управляемыми светодиодами предотвратит ослепление встречных водителей и улучшит освещение в сложных дорожных условиях.

Кроме того, с нынешнего года в качестве опции предлагается система Reverse Parking Collision-Avoidance Assist с функцией экстренного торможения. Она призвана предотвратить столкновение с движущимися объектами и пешеходами при движении задним ходом в условиях ограниченной видимости. Еще одной опцией станут новые 19-дюймовые легкосплавные диски.

Версия G90 Stardust

По словам создателей, G90 Stardust должен вызывать ассоциации с "ночным небом, полным звезд, нависающим над красной дорожкой, по которой сквозь вспышки фотокамер идут знаменитости".

Новинка будет изготовлена тиражом всего 50 экземпляров. Автомобиль будут выпускать только в этом году и только для внутреннего корейского рынка. От других собратьев по семейству новинка будет отличаться особой двухцветной окраской с перламутровым оттенком в верхней части кузова и контрастной черной глянцевой нижней частью.

2021 Genesis G90 Stardust. Фото:
media.genesis.com

В салоне появились кресла, отделанные двухцветной кожей, а приборная панель и карты дверей украшают декоративные панели из темного ясеня.

2021 Genesis G90 Stardust. Фото:
media.genesis.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, седан Genesis G80 примерил на себя роль "таксиста".

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