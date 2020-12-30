General Motors отправит на пенсию Chevrolet Camaro

Виталий Сазонов Новости 10:32, 30.12.2020

General Motors в ближайшие годы откажется от культового масл-кара Chevrolet Camaro. Автомобиль снимут с производства в рамках реструктуризации брендов концерна и сокращения затрат для высвобождения ресурсов, которые направят на электрификацию модельной линейки GM.

Как пишет Wheels, Camaro пробудет на конвейере до 2026 года, и преемника у него не будет (хотя ранее модель планировали отправить на пенсию вообще в 2024-м). Впрочем, не исключается, что в будущем модель могут реинкарнировать в качестве электрокара. Однако как у мощного бензинового авто у него точно не будет будущего.

Chevrolet Camaro пробудет на конвейере еще 6 лет
motor1.com

Еще одна причина, которая "похоронит" культовый Chevrolet Camaro – тяжелое положение концерна General Motors и бренда Chevrolet в частности. Крупный американский концерн проиграл борьбу за важнейшие сегменты рынка в Европе и не смог завоевать хорошие позиции в Азии. При этом непосредственно сама модель "Камаро" проигрывает своему главному сопернику – Ford Mustang: не мене легендарный пони-кар комфортно себя чувствует не только на внутреннем рынке, но и в Европе.

Отметим, что Chevrolet Camaro появился на свет в 1966 году. С тех пор автомобиль выпускался более полувека, с единственным перерывом между 2002 и 2009 годами, когда было выпущено пятое поколение модели. Сейчас же Camaro находится в шестом поколении – оно дебютировало в 2016 году.

Ранее OBOZREVATEL назвал самые ожидаемые авто 2021 года. Также, как уже сообщалось, Chevrolet показал самый дешевый автомобиль для Америки.

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