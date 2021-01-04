General Motors лишился еще одного своего бренда

Американский General Motors лишился очередного своего бренда. На этот раз печальная судьба Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn и других марок, входивших в некогда могучий концерн, постигла австралийский Holden.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. В рамках стратегии оптимизации концерн GM покидает все рынки с левосторонним движением. Ранее концерн практически прекратил свою деятельность в Великобритании, Индии, ЮАР и Японии, а теперь пришло время попрощаться с Австралией и Новой Зеландией.

Первый серийный автомобиль Holden модели 48-215 увидел свет в 1948 году media.gm.com

Поставками автомобилей в Австралию будет заниматься новое подразделение General Motors Specialty Vehicles (GMSV). Она будет выполнять все работы по адаптации леворульных машин для местного рынка.

Компания Holden просуществовала более 160 лет. Она была создана английским эмигрантом Джеймсом Холденом, который в 1856 году в Аделаиде организовал седельный бизнес. В начале прошлого века фирма перешла на ремонт автомобильных салонов, а в 1918 был организован выпуск кузовов на шасси импортных автомобилей, в том числе и продукции GM. С 1931 года американцы постепенно увеличивали свою долю в капитале фирмы. В 1948 году был изготовлен первый автомобиль Holden 48-215, а компания вошла в состав General Motors.

Holden выпускал автомобили до 2017 года media.gm.com

В последние годы австралийское подразделение стремительно теряло свои позиции на рынке под влиянием продукции японских и корейских брендов. Последний автомобиль сошел с конвейера завода в пригороде Аделаиды 20 октября 2017 года.

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