General Motors изменил свой логотип и анонсировал стратегию развития

Американский концерн General Motors впервые за 57 лет изменил свой логотип и запустил масштабную маркетинговую кампанию Everybody In.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В последние годы некогда крупнейший в мире автопроизводитель испытывает серьезные проблемы, теряя одну за другой позиции как на мировом, так и на внутреннем рынке.

Штаб-квартира General Motors в Детройте media.gm.com

Маркетинговая кампания Everybody In является частью комплексной стратегии развития концерна на ближайшее десятилетие. Она направлена на ускорение массового использования электромобилей.

Вступление в новую электрическую эру решили отметить радикальным изменением логотипа, который с незначительными изменениями использовался компанией с 1964 года. Также с 11 января компания перезапускает свой корпоративный сайт.

Варианты нового фирменного логотипа концерна в полноцветном, монохромном и черно-белом вариантах media.gm.com

"В истории есть моменты, когда все меняется. Точки перехода. Мы считаем, что настал такой момент для массового внедрения электромобилей, – комментирует Дебора Валь, глобальный директор по маркетингу GM. – Как никогда раньше, у нас есть решения, возможности и технологии, чтобы предложить каждому электромобиль. Наш новый фирменный стиль и кампания Everybody In призваны это продемонстрировать".

Электрический пикап GMC Hummer EV презентовали в прошлом году в рамках суперкубка по футболу media.gm.com

В ближайшие 5 лет в концерне намерены инвестировать $27 млрд в электромобили и технологии автономного управления. В этот же период GM намерен представить и запустить в производство 30 новых электромобилей по всему миру.

В основе всех будущих электромобилей концерна GM будет модульная платформа Ultium media.gm.com

Одним из краеугольных камней новой стратегии является модульная электрическая платформа Ultium, которая будет использоваться для всей гаммы электромобилей концерна. Первыми ее получили уже представленный пикап GMC Hummer EV, а также кроссовер Cadillac Lyriq, прототип которого показали в прошлом году.

Прототип первого электрического Cadillac – кроссовер Lyriq media.gm.com

В зависимости от конфигурации Ultium обеспечит запас хода до 720 км. Модульная архитектура позволит использовать ее для создания электромобилей различных типов и размеров, а спорткары на ее базе смогут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia полностью изменила свой логотип, а General Motors лишился одного из своих брендов.