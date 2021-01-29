General Motors через 14 лет прекратит производить авто на бензине

Американский автопроизводитель General Motors к 2035 году прекратит производить автомобили, работающие на бензине и дизеле.

Таким образом GM почти полностью перейдет на электрокары. Соответственно на электроэнергии будут работать все пассажирские и спортивные автомобили, внедорожники и легкие грузовики. Изменения не коснутся только тяжелых транспортных средств. Об этом сообщает The Hill.

Также в компании заявили, что к 2030 году будут обеспечивать 100-процентную возобновляемую энергию для питания своих операций в США и глобальных объектов до 2035 года.

"General Motors присоединяется к правительствам и компаниям по всему миру, работая над созданием более безопасного, экологического и лучшего мира", – заявила генеральный директор GM Мэри Барра.

В течение следующих пяти лет производитель планирует потратить 27 миллиардов долларов на выпуск 30 электромобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, японская компания Nidec спрогнозировала, что в этом году цены на электрокары упадут до 3000 долларов. Это должно создать новый спрос на авто в Индии, Африке и на Ближнем Востоке.