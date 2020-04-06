Гелендваген внезапно превратили в Лада Нива. Удивительные фото

Как правило, дешевый внедорожник Лада Нива визуально превращают в Мерседес Гелендваген, если решаются на модификации. Но в этот раз, кажется, все получилось наоборот.

Дизайнер Александр Исаев задумал творческий проект по созданию маленького Mercedes G-class. Наверняка компактная версия знаменитого немецкого внедорожника сделала бы модель еще популярнее. Но в какой-то момент 3D-проект начал напоминать Lada 4x4.

Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

Что ж, почему бы в таком случае не продолжить. Общие пропорции кузова с коротким капотом действительно напоминают Лада Нива. От нее же достались дополнительные плафоны над передними фарами, характерные вентиляционные отверстия в задней стойке и форма дверцы багажника.

Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

В свою очередь, строгий кузов и развитые колесные арки являются традиционными атрибутами Mercedes-Benz G-class. То же касается роскошного интерьера, наполненного современным оборудованием и качественными отделочными материалами – салон Лада Нива от таких высот очень далек.

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Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

Также автомобиль получил оригинальное решение в виде крыши, которая состоит из нескольких секций. Некоторые из них можно снять, чтобы получить большое количество свежего воздуха. Этот прием является отсылкой к первым внедорожникам, которые с натяжкой можно было назвать кабриолетами.

Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

Гелендваген с дизайном Лада Нива drom.ru

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