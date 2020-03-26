Гелендваген для бедных: дешевый 7-местный внедорожник вывели на рынок

Mercedes G-class настолько популярен, что повлиял на появление огромного количества подражателей по всеми миру. Своя вариация есть и в Индии – Mahindra Bolero.

Этот внедорожник существует с 2000 года. За двадцать лет модель претерпела несколько модернизаций, главная из которых произошла в 2016 – Махиндра Болеро стал короче (до 3995 мм). Таким образом модель превратилась в льготный автомобиль, ведь при длине машины до 4 м в Индии владельцам полагаются налоговые послабления.

Внедорожник Mahindra Bolero похож на Гелендваген, но стоит намного дешевле mahindra.com

Индийский Гелендваген после рестайлинга получил совершенно другое оформление передней части: изменились фары, бампер, решетка и дизайн капота. Салон Mahindra Bolero 2020 получил новую отделку и другое рулевое колесо.

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Индийский внедорожник – семиместный. При этом два кресла третьего ряда смотрят друг на друга и расположены спинками к бортам кузова. Безальтернативный дизельный мотор получил прибавку мощности до 76 л.с. (с 71 л.с.) и 210 Нм крутящего момента (против 195 Нм). К тому же теперь агрегат отвечает современным экологическим требованиям.

В сравнении с дорестайлинговой моделью новый Mahindra Bolero 2020 действительно выглядит современнее mahindra.com

Также Bolero оснащается 5-ступенчатой механической КПП, системой старт-стоп и заднеприводной трансмиссией. За базовую модификацию Mahindra просит всего 10,5 тыс. долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о созданном для Индии бюджетном седане Suzuki.

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