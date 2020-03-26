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26 марта • обновлено в 19:31
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Гелендваген для бедных: дешевый 7-местный внедорожник вывели на рынок

2.5т
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Mercedes G-class настолько популярен, что повлиял на появление огромного количества подражателей по всеми миру. Своя вариация есть и в Индии – Mahindra Bolero.

Этот внедорожник существует с 2000 года. За двадцать лет модель претерпела несколько модернизаций, главная из которых произошла в 2016 – Махиндра Болеро стал короче (до 3995 мм). Таким образом модель превратилась в льготный автомобиль, ведь при длине машины до 4 м в Индии владельцам полагаются налоговые послабления.

Внедорожник Mahindra Bolero похож на Гелендваген, но стоит намного дешевле

Внедорожник Mahindra Bolero похож на Гелендваген, но стоит намного дешевле

mahindra.com

Индийский Гелендваген после рестайлинга получил совершенно другое оформление передней части: изменились фары, бампер, решетка и дизайн капота. Салон Mahindra Bolero 2020 получил новую отделку и другое рулевое колесо.

7 посадочных мест в 4-метровом кузове – отличное достижение

7 посадочных мест в 4-метровом кузове – отличное достижение

mahindra.com

Индийский внедорожник – семиместный. При этом два кресла третьего ряда смотрят друг на друга и расположены спинками к бортам кузова. Безальтернативный дизельный мотор получил прибавку мощности до 76 л.с. (с 71 л.с.) и 210 Нм крутящего момента (против 195 Нм). К тому же теперь агрегат отвечает современным экологическим требованиям.

В сравнении с дорестайлинговой моделью новый Mahindra Bolero 2020 действительно выглядит современнее

В сравнении с дорестайлинговой моделью новый Mahindra Bolero 2020 действительно выглядит современнее

mahindra.com

Также Bolero оснащается 5-ступенчатой механической КПП, системой старт-стоп и заднеприводной трансмиссией. За базовую модификацию Mahindra просит всего 10,5 тыс. долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о созданном для Индии бюджетном седане Suzuki.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz Mahindra бюджетный автомобиль внедорожник новые авто авто
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