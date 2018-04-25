Geely выпустила внедорожник с "бесконечными" фарами

На начавшемся в Пекине автошоу третий по величине автопроизводитель Китая представил прототип нового внедорожника Geely Concept Icon.

Спереди автомобиль отличается фарами необычной формы – в виде "бесконечных восьмерок", сообщил Avtoblog.

Avtoblog

Этот прототип отличается высокой степенью проработанности как внешне, так и внутренне. Поэтому у Geely Concept Icon есть высокие шансы пойти в серийное производство именно в таком виде.

Крупные китайские автопроизводители отказались от практики наследования успешных американских и европейских моделей. Они нанимают в собственные дизайнерские студии известных профессионалов. Директором этого направления в Geely сейчас является Гай Бергойн, который раньше работал в Volvo и Renault.

Именно он сделал фары в виде "петель бесконечности" и приложил руку к тому, что этот элемент в машине использовался повсеместно. Бергойн поставил в Geely Concept Icon "двери-распашонки", которые позволяют легко и просто проникать в салон. Подобный подход использует, в частности, Rolls-Royce.

Avtoblog

Салон нового китайского концепта напичкан высокими технологиями: современная мультимедиа установка, высокоскоростной интернет. У каждого пассажира есть свой экран. Причем между ними можно обмениваться картинками или другой информацией. Для этого достаточно просто "перенести" пальцем изображение к "соседу".

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