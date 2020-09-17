Geely-Volvo создали электромобиль с запасом хода 750 км

Виталий Сазонов Электромобили 15:44, 17.09.2020

В конце этого месяца на Пекинском автосалоне компания Geely представит электрический кроссовер под маркой Lynk & Co. Пока автомобиль носит кодовое название DC1E, а его характерной чертой станет, пожалуй, внушительный запас хода. Уже есть первые фото новинки – их опубликовал сам производитель.

В создании новой модели принимали участие специалисты Volvo (напомним, шведская марка принадлежит "Джили"). Сайт Carscoops пишет, что в основе модели лежит новая модульная платформа Pure Electric Modular Architecture (PMA) – ее получат также будущие электромобили Geely, Volvo и Polestar.

Новый электромобиль Lynk & Co.
Фото: Geely

Также известно, что электрокар оснастят батареей емкостью 100 кВтч. В полноприводном исполнении автомобиль сможет проезжать на одном заряде 635 км, а в переднеприводном варианте – 725 км по циклу NEDC.

Новый электромобиль Lynk & Co.
Фото: Geely

С точки зрения дизайна Lynk & Co DC1E будет примечателен выдвижными ручками, безрамочными стеклами и спойлером на крыше. Также он получит полностью светодиодную оптику.

Новый электромобиль Lynk & Co.
Фото: Geely
Новый электромобиль Lynk & Co.
Фото: Geely

Все подробности о новинке станут известны в день премьеры 26 сентября.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia выпустит 7 электромобилей в ближайшие 7 лет.

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