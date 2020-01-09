Geely создала соперника Hyundai Santa Fe: как он выглядит

Новый кроссовер Geely VX11 (внутризаводское имя, товарное название может быть другим) официально дебютирует в этом году. Однако внешность и характеристики модели уже рассекречены.

Как выяснил OBOZREVATEL, фото новинки просочились в сеть благодаря Министерству промышленности Китая. Этот государственный сертификационный орган постоянно публикует в открытой базе изображения еще не вышедших на рынок моделей.

Вместительный кроссовер Geely показался на фото Министерство промышленности КНР

Так произошло и с новым кроссовером Джили. Кроме того, известны габариты: длина/ширина/высота – 4830 мм/1900 мм/1780 мм. Колесная база составляет 2815 мм. Семиместный китайский кроссовер по размерам близок к Hyundai Santa Fe, однако наверняка будет позиционироваться как более бюджетное предложение.

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Снаружи новый Джили выглядит хорошо: аккуратный строгий кузов лишен ненужного декора, что создает довольно европейский стиль, а практически прямоугольный силуэт добавляет брутальности. Очень необычный прием для семейного авто.

Новый Geely VX11 получил просторный салон и оригинальный дизайн Министерство промышленности КНР

Фотографий интерьера семиместного кроссовера Geely VX11 пока нет. Однако уже известно, что новая модель получит бензиновые двигатели объемом 1,5 и 1,8 л мощностью 177 и 184 л.с. соответственно. В качестве дополнительного оборудования производитель предложит технологичные матричные фары, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Santa Fe – серьезный соперник для Geely VX11 hyundai.com

На рынок Geely VX11 отправится до конца 2020 года. Появится ли новинка в Европе – неизвестно. Кроме Хендай Санта Фе в соперники кроссоверу можно записать и Skoda Kodiaq. Несмотря на более компактные габариты, этот автомобиль окажется ближе по стоимости к Geely, чем Santa Fe.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Geely совместно с Volvo разработали компактный кроссовер.

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