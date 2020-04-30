Geely создала соперника большому внедорожнику Toyota
Китайский автопром активно осваивает новые сегменты. Новый кроссовер Geely HaoYue – самый большой SUV компании. По размерам сравним с Toyota Highlander, который и станет главным соперником.
За самым большим кроссовером Джили мы следим уже давно, но автопроизводитель только сейчас раскрыл все фото машины и рассказал о необычных фишках. Длина/ширина/высота равны 4835/1900/1780 мм при колесной базе в 2815 мм. Клиренс составляет приличные 190 мм.
Однако информации об использовании полноприводной трансмиссии пока нет. Скорее всего, новый Geely HaoYue 2020 окажется исключительно переднеприводным авто – машины с 4х4 в Китае не пользуются высоким спросом. Но в итоге компания может нас удивить, особенно учитывая, что в дальнейшем новинка станет глобальной моделью.
Дизайн получился очень брутальным, благодаря этому крупный китайский кроссовер выглядит крепким и кажется надежным, даже если это не имеет никакого отношения к практике. Салон Geely HaoYue также показали в деталях. Дизайн с крупными элементами соответствует внешности, а минимальный набор кнопок добавляет технологичности.
Интересная особенность – уникальный надувной матрас, который компания заказала специально для новой модели. Его можно расположить на спинках сложенных кресел второго и опционального третьего ряда. Таким образом, в автомобиле можно устроить большое и комфортное спальное место. Задел для длительных путешествий очевиден, хорошая идея.
Пока известно о двух моторах: объемом 1,5 л на 177 л.с. и 1,8 л мощностью 184 л.с. В качестве опций доступны адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша (которую на фото красиво рекламируют наравне с матрасом) и целый комплекс камер для работы различных ассистентов. Цену пока не объявили, но наиболее сильные соперники на китайском рынке предлагаются в диапазоне от 12,6 до 34 тыс. долларов. Видимо, новый Джили ХаоЮэ окажется где-то посередине.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае появился неоднозначный соперник Toyota Land Cruiser 200.