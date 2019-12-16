Geely показала конкурента Nissan Qashqai

В семье молодого бренда Lynk & Co – пополнение. Компания показала первые изображения компактного кроссовера "06".

Как стало известно OBOZREVATEL, Lynk & Co представила очередную новинку – городской кроссовер с индексом "06". Совместное детище компаний Geely и Volvo набирает обороты. Недавно компания показала купеобразный кроссовер "05", а теперь появилась информация об еще одной модели. Ранее ожидалось, что под индексом "06" будет выпускаться не флагманская модель, а наоборот, самая маленькая из машин бренда.

Lynk & Co 06 lynkco.com

Новинка построена на платформе CMA, разработанной совместными усилиями инженеров Volvo и Geely. Она используется и на других моделях Lynk & Co, включая новый купеобразный кроссовер "05".

Lynk & Co 06 lynkco.com

По своим габаритным размерам (Д/Ш/В – 4340/1820/1625 мм) и величине колесной базы (2640 мм) Lynk & Co 06 оказался на ступеньку ниже родственника с индексом "02", который до этого был самым маленьким представителем семемйства. Для сравнения, габариты "Двойки" – 4448/1890/1528 мм, а база – 2702 мм. Таким образом среди главных конкурентов "06" – такие популярные модели, как Nissan Qashqai, Opel Crossland X, Peugeot 2008 и т.д.

Новости Geely и Volvo подготовили стильный совместный кроссовер

Дизайн нового кроссовера продолжает развитие фирменного стиля марки. Среди отличительных особенностей оригинальная форма задней стойки, декоративные вставки контрастных цветов, оригинальные задние фонари и стильные легкосплавные диски размерностью 17, 18 или 19 дюймов.

Lynk & Co 06 получил собственный рисунок задних фонарей lynkco.com

Для модели будут предложены несколько вариантов силовых агрегатов, в том числе – гибридный. Базовая версия получит 3-цилиндровый 1,5-литровый турбомотор Volvo мощностью 177 л.с., в паре с которым будет трудиться 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями. Гибридный силовой агрегат будет включать в себя аналогичный бензиновый 1.5Т и вспомогательный электромотор. Привод ожидается как передний, так и полный.

До появления "06" самым маленьким Lynk & Co был "02" lynkco.com

Презентация Lynk & Co 06 состоится в рамках Пекинского автосалона, который начнет свою работу 21 апреля будущего года. Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo намерена сделать свои автомобили электрическими.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!