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6 ноября • обновлено в 11:56
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Geely Icon 2020: представлен стильный китайский кроссовер

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Компактный кроссовер Geely Icon представлен официально. Автомобиль получил необычный дизайн, стильный интерьер и премиальные опции.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый кроссовер "Джили Айкон" построен на платформе BMA, которая разработана в сотрудничестве с Volvo. Длина/ширина/высота составляют 4350 мм/1810 мм/1615 мм соответственно. Колесная база равна 2640 мм.

Кроссовер Geely Icon выполнили в стилистике брутального внедорожника

Кроссовер Geely Icon выполнили в стилистике брутального внедорожника

global.geely.com

Внешность получилась очень необычной для Geely. Это новый корпоративный стиль, который в дальнейшем распространится на другие модели бренда.

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Стоит отметить "горизонтальный" характер кузова. Нарочито грубая стилистика подчеркнута строгой формой бокового остекления, узкими дневными ходовыми огнями и массивными блоками головного света.

С любой стороны Geely Icon 2020 выглядит самобытно

С любой стороны Geely Icon 2020 выглядит самобытно

global.geely.com

Также дизайнеры воспроизвели модную "парящую крышу" – задние стойки замаскированы под стекла, из-за чего создается своеобразный эффект, словно крыша "висит" над кузовом. Задние фонари получились довольно простыми, но они отлично вписываются в общую стилистику.

Грубый дизайн в компактном кузове Geely Icon привлечет молодых покупателей

Грубый дизайн в компактном кузове Geely Icon привлечет молодых покупателей

global.geely.com

Интерьер сочетает в себе массу различных форм и текстур. Центральное место, конечно, занимает экран информационно-развлекательной системы. Второй монитор выступает в роли цифрового щитка приборов. Напротив переднего пассажира установлена крепкая рукоятка – как у настоящего внедорожника, хотя Icon предложат только с передним приводом.

Интерьер Geely Icon выглядит стильно и современно, сочетая различные материалы

Интерьер Geely Icon выглядит стильно и современно, сочетая различные материалы

global.geely.com

Новый кроссовер Geely получил необычные для своего сегмента опции, которые прежде встречались только в премиальных автомобилях. Речь идет о системах ионизации и слежения за качеством внутреннего воздуха.

Центральная консоль состоит из крупных элементов грубой формы

Центральная консоль состоит из крупных элементов грубой формы

global.geely.com

На данный момент производитель рассказал только об одном двигателе – бензиновом 1,5-литровом турбо мощностью 177 л.с. Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной КПП. В Китае купить Geely Icon можно будет до конца текущего года. В компании планируют вывести новинку и на другие рынки.

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Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
авто новости китайский автомобиль Geely
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Тю,Таврия гораздо круче.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
ПНХ ПТН, здесь вынужден с тобой согласится.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
70rus Konstantinov, куда таврии до ла(ведросгвоздями)ды...
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