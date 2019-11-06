Geely Icon 2020: представлен стильный китайский кроссовер

Компактный кроссовер Geely Icon представлен официально. Автомобиль получил необычный дизайн, стильный интерьер и премиальные опции.
Как выяснил OBOZREVATEL, новый кроссовер "Джили Айкон" построен на платформе BMA, которая разработана в сотрудничестве с Volvo. Длина/ширина/высота составляют 4350 мм/1810 мм/1615 мм соответственно. Колесная база равна 2640 мм.
Кроссовер Geely Icon выполнили в стилистике брутального внедорожника
global.geely.com
Внешность получилась очень необычной для Geely. Это новый корпоративный стиль, который в дальнейшем распространится на другие модели бренда.
Стоит отметить "горизонтальный" характер кузова. Нарочито грубая стилистика подчеркнута строгой формой бокового остекления, узкими дневными ходовыми огнями и массивными блоками головного света.
С любой стороны Geely Icon 2020 выглядит самобытно
global.geely.com
Также дизайнеры воспроизвели модную "парящую крышу" – задние стойки замаскированы под стекла, из-за чего создается своеобразный эффект, словно крыша "висит" над кузовом. Задние фонари получились довольно простыми, но они отлично вписываются в общую стилистику.
Грубый дизайн в компактном кузове Geely Icon привлечет молодых покупателей
global.geely.com
Интерьер сочетает в себе массу различных форм и текстур. Центральное место, конечно, занимает экран информационно-развлекательной системы. Второй монитор выступает в роли цифрового щитка приборов. Напротив переднего пассажира установлена крепкая рукоятка – как у настоящего внедорожника, хотя Icon предложат только с передним приводом.
Интерьер Geely Icon выглядит стильно и современно, сочетая различные материалы
global.geely.com
Новый кроссовер Geely получил необычные для своего сегмента опции, которые прежде встречались только в премиальных автомобилях. Речь идет о системах ионизации и слежения за качеством внутреннего воздуха.
Центральная консоль состоит из крупных элементов грубой формы
global.geely.com
На данный момент производитель рассказал только об одном двигателе – бензиновом 1,5-литровом турбо мощностью 177 л.с. Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной КПП. В Китае купить Geely Icon можно будет до конца текущего года. В компании планируют вывести новинку и на другие рынки.
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