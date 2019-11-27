Geely и Volvo подготовили стильный совместный кроссовер

Бренд Lynk & Co образовался в 2016 году путем совместных усилий Volvo и Geely. Компания подготовила четвертую модель – стильный купеобразный кроссовер.

Как выяснил OBOZREVATEL, новая машина называется Lynk & Co 05. При этом в линейке уже есть модели 01, 02 и 03. Интересно, что четверку автопроизводитель решил пока пропустить.

Lynk & Co 05 – новый купе-кроссовер от Geely и Volvo autohome.com.cn

Снаружи новый кроссовер чем-то напоминает BMW X6 – в свое время баварский автомобиль ввел моду на динамичный силуэт для SUV. Но в Lynk & Co 05 2020 достаточно уникальных элементов.

Благодаря атлетичному силуэту Lynk & Co 05 выглядит крепко и спортивно autohome.com.cn

Новинка получила необычную многоуровневую переднюю оптику, широкую решетку и оригинально оформленные задние фонари. Кузов щедро украшен стильными декоративными элементами.

Широкая решетка и узкие ходовые огни – характерные черты дизайна Lynk & Co lynkco.com

Благодаря особенному рисунку в задних фонарях Lynk & Co 05 легко узнать в темноте autohome.com.cn

Задний бампер выполнен в довольно агрессивном ключе с диффузором и круглыми патрубками выхлопной системы, а на багажнике виден интегрированный спойлер. Выглядит довольно спортивно. Динамичным ходовым повадкам поспособствуют и мощные двигатели, однако сперва посмотрим на салон.

Широкая передняя панель создает современную атмосферу в салоне Lynk & Co 05 autohome.com.cn

На данный момент фотографий передней панели нет, но представленные эскизы довольно буквально и с большим количеством деталей демонстрируют результат работы дизайнеров.

Интерьер Lynk & Co 05 дополнен модной подсветкой autohome.com.cn

Стоит отметить стильное решение дефлекторов климатической системы, объединенных длинными горизонтальными полосками. Внимание привлекают крупный экран мультимедиа и цифровой щиток приборов. На центральной консоли почти нет привычных кнопок – видимо, управление второстепенными функциями осуществляется посредством сенсорного экрана.

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Моторная гамма представлена бензиновыми двигателями: трехцилиндровый 1.5 (180 л.с.) и четырехцилиндровый 2.0 (190 л.с. и 254 л.с.). Ожидается гибридная силовая установка и полный привод.

Lynk & Co предлагает не только кроссоверы – так выглядит седан 03 lynkco.com

При длине 4592 мм и колесной базе 2734 мм новый кроссовер Lynk & Co 05 близок к BMW X4, с которым, скорее всего, и будет соперничать. В этом сегменте представлен также Mercedes GLC Coupe.

BMW X4 – схожий по размерам с Lynk & Co 05 кроссовер bmw.com

Mercedes-Benz GLC Coupe – еще один потенциальный соперник Lynk & Co 05 mercedes-benz.com

Пока марка Lynk & Co является эксклюзивом для Китая, однако "Джили" и "Вольво" привезут автомобили нового бренда на европейский рынок уже в 2020 году. Ожидается, что 05 станет самой дорогой моделью компании.

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