Где выгоднее заправляться? Институт потребительских экспертиз провел анализ дизтоплива в Украине

Столичный Институт потребительских экспертиз проверил качество дизельного топлива на 11 популярных украинских АЗС.

После кризисного "карантинного" падения, цены на топливо на украинских АЗС уверенно поползли вверх. При этом, что касается дизельного топлива, пока сохраняется весьма солидный разброс, достигающий 5 грн на литре. А будет ли такой же разница в качестве топлива? Разбирались в вопросе специалисты Института потребительских экспертиз, которые приобрели самые дорогие и самые дешевые образцы "тяжелого" топлива на украинских АЗС, и отправили их на исследование в лабораторию.

После кризисного "карантинного" падения, цены на топливо на украинских АЗС уверенно поползли вверх. Фото: newspress.co.uk

Тест-контроль

Рынок не стоит на месте – и конкурентная борьба приводит к сегментации. Вслед за премиум-сегментом (ОККО, WOG), появились дискаунтеры (БРСМ-Нафта, Chipo, SunOil), а потом и супердискаунтеры (Avantage, Marshall), работающие на грани демпинга. Кроме того, появляются сети, ориентированные под конкретную группу потребителей. Например, быстрорастущая всеукраинская сеть Prime предлагает преференции дальнобойщикам – для этого на АЗС сети создают паркинги со всеми удобствами для комфортного нахождения, предлагают скидки и продают жидкость AdBlue для нейтрализации выхлопа.

В этот раз эксперты отобрали пробы обычного "евродизеля" в 11 сетях: WOG, Parallel, ANP, Кlo, Prime, ОККО, AMIC, БРСМ-Нафта, SunOil, Chipo и Avantage. В лаборатории все образцы прошли проверку по 5 параметрам: цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Скажем сразу, все испытуемые оказались "летними" образцами. Но и без сюрпризов не обошлось.

Эксперты отобрали пробы обычного "евродизеля" в 11 сетях: WOG, Parallel, ANP, Кlo, Prime, ОККО, AMIC, БРСМ-Нафта, SunOil, Chipo и Avantage.. Фото: expertise.in.ua

Цетановый индекс

Первым делом специалисты подсчитали цетановый индекс – цетановое число топлива до применения цетаноповышающих присадок. Общий принцип – чем больше, тем лучше. К сожалению, не все участники теста уложились в норматив. В пробе, приобретенной на АЗС Avantage, цетановый индекс оказался меньше норматива почти на 5 единиц. А самый большой запас продемонстрировали образцы Prime – 52,6 единицы, Parallel – по 52,5 единицы, и Кlo – 51,9 единицы. На таком дизтопливе будет меньше расход топлива и дымность.

Фракционный состав

Фракционный состав дизельного топлива имеет важное значение для работы двигателя. При увеличении содержания легких фракций в дизельном топливе повышается критическое давление воспламенения рабочей смеси, появляются стуки в цилиндрах и разжижается картерное масло. Слишком тяжелые фракции сгорают не полностью и увеличивают отложение нагара в камере сгорания. Также фракционный состав дизельного топлива косвенно характеризует его испаряемость. Топливо с облегченным фракционным составом легче испаряется.

Для автомобильных дизелей наиболее удовлетворительным является топливо, состоящее из фракций, выкипающих при температурах 200-360⁰С. Чем уже интервал температур, в котором выкипает топливо, тем лучше процесс его сгорания в двигателе. По этому показателю у всех участников не оказалось никаких проблем, значения приблизительно одинаковые. Самые узкие интервалы у "дизеля" Parallel и БРСМ-Нафта.

Вспышка

Второй значимый показатель – температура вспышки в закрытом тигле. Он характеризует температуру воспламенения топлива. В случае ДТП с участием автомобиля, заправленного топливом с малой температурой воспламенения, безопасность водителя представляется весьма условной.

Важным показателем оценки качества дизтоплива является температура вспышки. Фото: bosch.com

Кроме того, косвенно этот показатель может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Лучшие результаты, – 65 градусов (при нормативе не ниже 55), у топлива от Parallel и Prime. А вот у топлива, приобретенного в сети Avantage значение было далеко ниже границы – 37⁰С.

Сера

Наконец, главный "экологический" показатель дизтоплива – содержание серы. Хотя продукты сгорания серы больно бьют не только по окружающей среде, но и по двигателю. Сера "убийственна" для нейтрализаторов и сажевых фильтров. Удаление ее из топлива довольно трудный и дорогой процесс. При концентрации в топливе серы менее 10 мг/кг "пробег" нейтрализатора более сотни тысяч километров – не проблема. Для примера, если будет 1000 мг/кг (еще 6-7 лет назад это было нормой), он может перестать эффективно трудиться после 10-15 заправок: сера, взаимодействуя с драгоценными металлами нейтрализатора, способна быстро вывести его из строя.

Большое содержание серы в дизтопливе способно быстро вывести дорогостоящий нейтрализатор из строя. Фото: bmw.com

По украинским стандартам (аналогичным Евро 5), содержания серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. В этот раз результаты в целом порадовали, но не обошлось без ложки дегтя. За исключением одного образца, все пробы соответствовали уровню Евро-5. Практически лишенными вредной серы оказались образцы Parallel и Prime (5 мг/кг). Немного не дотянул до лидера образец, приобретенный на АЗС Chipo – 5,5 мг/кг. А вот в пробах дизеля от Avantage обнаружилось 216 мг/кг, что более чем в 20 раз превышает норму.

Итоги тестов

Картина исследования оказалась неоднозначной. С одной стороны, всего лишь одна проба оказалась не кондиционной, что говорит о стабильности поставок и тщательном подходе к логистике и входному контролю у серьезных сетей. Судя по всему, ритейлеры не горят желанием нести репутационные риски и связываться с "левым" топливом.

Оценка качества дизельного топлива. Фото: obozrevatel.com

С другой стороны – качество в "средних" сетях сравнялось и даже опередило показатели своих визави из премиального сегмента, а разница в цене у них пока остается весьма ощутимой. Так нужно ли платить больше? Впрочем, на этот вопрос каждый владелец авто волен отвечать сам. А вот к "супер сладким" предложения на стелах автомобилистам по прежнему стоит относиться с большой осторожностью.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о результатах исследований украинского автомобильного газа.