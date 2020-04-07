Где дешевле и дороже всего продают электромобили

Британский сайт CompareTheMarket, который специализируется на сравнении цен на потребительские товары, составил довольно любопытный рейтинг на тему электромобилей. В нем он отобразил страны, в которых дешевле всего продаются электромобили.
В десятке таковых в большинстве своем оказались европейские государства. Оно и понятно, почему: эти страны предоставляют различные льготы на покупку электрокаров и имеет разнообразный рынок моделей, в том числе – бюджетных.
Tesla Model S
insideevs.com
Самой дешевой страной для покупки электрокара оказалась Испания. За ней следует французская заморская территория Реюньон, Португалия и Польша. На пятом месте оказалась Япония – она опередила Норвегию, США, Канаду, Францию и Ирландию.
Вместе с ценами этот рейтинг выглядит следующим образом (цены указаны в евро, включая Японию, Канаду и США):
Испания – € 25 900;
Реюньон – € 26 000;
Португалия – € 26 880;
Польша – € 27 848;
Япония – € 27 869;
Норвегия – € 28 537;
Соединенные Штаты – € 28 712;
Канада – € 28 949;
Франция – € 29 400;
Ирландия – € 29 890;
Вместе с тем аналитики составили и список стран, где электромобиль обходится дороже всего. Здесь картина следующая – самым дорогим регионом оказался Сингапур, где установлены огромные налоги на покупку новых автомобилей. Далее идёт Таиланд, за ним следует Аргентина, Тайвань и Малайзия. Также в списке затесалась пара европейских стран, представители "дорогой Скандинавии" – Финляндия и Швеция.
Сингапур –€ 100 142;
Таиланд – € 58 705;
Аргентина – € 55 970;
Тайвань – € 45,713;
Малайзия – € 42 349;
Израиль – € 41 533;
Бразилия – € 41 418;
Коста Рика – € 38 616;
Финляндия – € 38 200;
Швеция – € 37 477.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что британцы устроили масштабный тест 12 новых электромобилей. Их цель состояла в том, чтобы выяснить запас хода машин в реальных условиях.
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