Где дешевле и дороже всего продают электромобили

Британский сайт CompareTheMarket, который специализируется на сравнении цен на потребительские товары, составил довольно любопытный рейтинг на тему электромобилей. В нем он отобразил страны, в которых дешевле всего продаются электромобили.

В десятке таковых в большинстве своем оказались европейские государства. Оно и понятно, почему: эти страны предоставляют различные льготы на покупку электрокаров и имеет разнообразный рынок моделей, в том числе – бюджетных.

Tesla Model S insideevs.com

Самой дешевой страной для покупки электрокара оказалась Испания. За ней следует французская заморская территория Реюньон, Португалия и Польша. На пятом месте оказалась Япония – она опередила Норвегию, США, Канаду, Францию ​​и Ирландию.

Вместе с ценами этот рейтинг выглядит следующим образом (цены указаны в евро, включая Японию, Канаду и США):

Испания – € 25 900; Реюньон – € 26 000; Португалия – € 26 880; Польша – € 27 848; Япония – € 27 869; Норвегия – € 28 537; Соединенные Штаты – € 28 712; Канада – € 28 949; Франция – € 29 400; Ирландия – € 29 890;

Вместе с тем аналитики составили и список стран, где электромобиль обходится дороже всего. Здесь картина следующая – самым дорогим регионом оказался Сингапур, где установлены огромные налоги на покупку новых автомобилей. Далее идёт Таиланд, за ним следует Аргентина, Тайвань и Малайзия. Также в списке затесалась пара европейских стран, представители "дорогой Скандинавии" – Финляндия и Швеция.

Сингапур –€ 100 142; Таиланд – € 58 705; Аргентина – € 55 970; Тайвань – € 45,713; Малайзия – € 42 349; Израиль – € 41 533; Бразилия – € 41 418; Коста Рика – € 38 616; Финляндия – € 38 200; Швеция – € 37 477.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что британцы устроили масштабный тест 12 новых электромобилей. Их цель состояла в том, чтобы выяснить запас хода машин в реальных условиях.

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