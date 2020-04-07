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7 апреля • обновлено в 14:07
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Где дешевле и дороже всего продают электромобили

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Британский сайт CompareTheMarket, который специализируется на сравнении цен на потребительские товары, составил довольно любопытный рейтинг на тему электромобилей. В нем он отобразил страны, в которых дешевле всего продаются электромобили.

В десятке таковых в большинстве своем оказались европейские государства. Оно и понятно, почему: эти страны предоставляют различные льготы на покупку электрокаров и имеет разнообразный рынок моделей, в том числе – бюджетных.

Tesla Model S

Tesla Model S

insideevs.com

Самой дешевой страной для покупки электрокара оказалась Испания. За ней следует французская заморская территория Реюньон, Португалия и Польша. На пятом месте оказалась Япония – она опередила Норвегию, США, Канаду, Францию ​​и Ирландию.

Вместе с ценами этот рейтинг выглядит следующим образом (цены указаны в евро, включая Японию, Канаду и США):

  1. Испания – € 25 900;

  2. Реюньон – € 26 000;

  3. Португалия – € 26 880;

  4. Польша – € 27 848;

  5. Япония – € 27 869;

  6. Норвегия – € 28 537;

  7. Соединенные Штаты – € 28 712;

  8. Канада – € 28 949;

  9. Франция – € 29 400;

  10. Ирландия – € 29 890;

Вместе с тем аналитики составили и список стран, где электромобиль обходится дороже всего. Здесь картина следующая – самым дорогим регионом оказался Сингапур, где установлены огромные налоги на покупку новых автомобилей. Далее идёт Таиланд, за ним следует Аргентина, Тайвань и Малайзия. Также в списке затесалась пара европейских стран, представители "дорогой Скандинавии" – Финляндия и Швеция.

  1. Сингапур –€ 100 142;

  2. Таиланд – € 58 705;

  3. Аргентина – € 55 970;

  4. Тайвань – € 45,713;

  5. Малайзия – € 42 349;

  6. Израиль – € 41 533;

  7. Бразилия – € 41 418;

  8. Коста Рика – € 38 616;

  9. Финляндия – € 38 200;

  10. Швеция – € 37 477.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что британцы устроили масштабный тест 12 новых электромобилей. Их цель состояла в том, чтобы выяснить запас хода машин в реальных условиях.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто электромобили
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