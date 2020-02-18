С 19 декабря 2019 радикально изменилась процедура оформления установки ГБО на автомобили – она усложнилась и существенно подорожала.

АвтоОбоз разбирался, что же произошло, и что теперь нужно делать.

ГБО под вопросом: все подробности регистрации по новым правилам newspress.co.uk

С 19 декабря 2019 было приостановлено действие актов технической экспертизы о соответствии конструкций и технического состояния переоборудованного транспортного средства. Простыми словами, те документы, которые ранее позволяли беспрепятственно вписать ГБО в техпаспорт в любом сервисном центре МВД Украины сегодня не принимаются.

Что означают изменения для владельца авто?

1. Без документов надлежащего образца, полученных на СТО по факту установки ГБО, авто на сертификацию допущено не будет.

Список документов, которые выдает компания, которая установила ГБО:

а) акт приема-передачи автомобиля;

б) свидетельство о согласовании конструкции.

2. Установка ГБО должна быть сделана согласно ТУ У 45.2-3274809648-002: 2019, в противном случае сертификацию авто не пройдет и будет возвращено на СТО для доработки.

Список документов для регистрации ГБО в 2020 году:

Паспорт и ИНН;

Акт приема-передачи авто (выдает СТО, которая устанавливала ГБО)

Свидетельство о согласовании конструкции (выдает СТО, которая устанавливала ГБО)

Акт технической экспертизы (выдает уполномоченный орган в соответствии с п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 года N 607, с поправками от 31 мая 2012 года № 471 постановления КМУ п.13)

Приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юрлиц).

Ранее процедура получения необходимого пакета документов была следующая:

1. Владелец авто устанавливал ГБО.

2. Получал комплект документов от СТО (акт приема передачи и свидетельство о согласовании конструкции).

3. Проводилась проверка правильности установки комплекта и соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

4. С полным пакетом документов от СТО и Актом владелец авто или его представитель ехал в МРЭО.

Процедуру проверки можно было сделать двумя способами – пройти в соответствующих органах экспертизу или сертификацию. В первом случае собственников авто получал "Акт тех. Экспертизы", а по факту сертификации – "Сертификат соответствия" (п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 года N 607, с поправками от 31 мая 2012 года № 471 постановления КМУ п.13 ).

Сертификация делалась и делается дольше, стоит от 2300 грн и документ выдается владельцу только на следующий день, так как регистрируется в соответствующих органах, а экспертизу можно пройти просто и быстро, стоимость услуги составляла не более 250 грн.

Таким образом, владелец авто или представитель СТО обращался в компанию, в которой было разрешение на проведение экспертизы от ДержавтотрансНДИпроек, проходил проверку, о чем получал соответствующий "Акт технической экспертизы".

Остался только один, более сложный и дорогой путь для получения документа – прохождения сертификации newspress.co.uk

Но с 19 декабря 2019 у Лабораторий, которые имели разрешения ДержавтотрансНДИпроек, истек срок действия сертификата соответствия на проведение экспертиз.

К большому сожалению, остался только один, более сложный и дорогой путь для получения документа – прохождение сертификации в уполномоченном органе.

Где пройти сертификацию колесных транспортных средств в 2020 году?

Актуальный список действующих организаций является на сайте Мининфраструктуры.

Стоимость сертификации?

Стоимость сертификации с учетом всех гос. пошлин – от 2000 грн.

Оплачиваются услуги непосредственно по месту проведения сертификации.

Сколько времени занимает сертификация?

По времени сертификация в любом центре занимает от 1,5 до 2:00.

На следующий день владелец авто или его представитель получает готовый сертификат и с ним отправляется в любой сервисный центр МВД Украины, где беспрепятственно меняет техпаспорт.

Процедура регистрации ГБО занимает от 30-до 60 минут.

Где проводится регистрация ГБО?

Регистрируют ГБО (вписывают в техпаспорт) во всех сервисных центрах МВД.

Загрузка любого сервисного центра Украины можно в онлайн режиме посмотреть на официальном сайте по веб-камерам hsc.gov.ua

Сколько стоит регистрация ГБО в Сервисном центре МВД

1. Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) придется заплатить примерно 550 грн

2. Для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) примерно 590 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, от президента требуют вмешаться в вопрос с ГБО.

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