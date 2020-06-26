Гаражная находка: через 13 лет авто превратилось в мусор

Необычный автомобиль нашли в забытом гараже в российском Подмосковье. Старый Chevrolet Corvette C3 простоял взаперти 13 лет. За это время автомобиль стал похож на груду металлолома.

Кузов машины, кажется, покрыт не просто пылью, но даже грязью. При этом старый Шевроле отличается от стандартного Corvette C3. У автомобиля индивидуальный обвес, а спереди установлен очень низкий бампер. Классические складывающиеся фары заменены стационарными блоками.

В таком виде автомобиль почти не похож на знаменитый американский спорткар, выглядит странно и точно не заинтересует коллекционеров. Вдобавок под капотом установлены компоненты Edelbrock – производителя комплектующих для мощных авто.

Старый Chevrolet Corvette C3 нашли в гараже спустя 13 лет. Фото: carakoom.com

Старый Chevrolet Corvette C3 нашли в гараже спустя 13 лет. Фото: carakoom.com

Удивительно, что этот б/у Chevrolet, до которого на протяжении 13 лет никому не было дела, все же удалось завести. Трудно сказать, сколько проработает транспортное средство, но ему нужен всеобъемлющий ремонт.

Старый Chevrolet Corvette C3 нашли в гараже спустя 13 лет. Фото: carakoom.com

Старый Chevrolet Corvette C3 нашли в гараже спустя 13 лет. Фото: carakoom.com

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, редчайшую BMW, за которой гоняются коллекционеры, выставили на аукцион. При этом владелец готов продать машину за любые деньги.