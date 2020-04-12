Гагарин и его автомобили: мифы и реальность

В сети существует множество публикаций об автомобилях первого космонавта СССР. Приводимые факты противоречат друг другу, а иногда и вовсе не соответствуют действительности...

АвтоОбоз решил провести собственное расследование.

А был ли "ЗИМ"?

Один из мифов, связанных с автомобилями первого советского космонавта, касается его первого личного авто. По слухам, до полета в космос у Гагарина был ГАЗ-12 "ЗИМ". Подтвердить или опровергнуть это мы не беремся. Возможно, он и приобрел подержанный автомобиль этой модели, которые в связи с заменой автопарка на новые ГАЗ-13 "Чайка", активно списывались.

ГАЗ-12 "ЗиМ" выпускался с 1950 по 1959 год, когда его сменила "Чайка" gaz.ru

Возможно, именно по причине большого износа автомобиль выглядел нефотогенично, поэтому фото Гагарина с этим авто не сохранилось или вообще никогда не существовало. В любом случае, даже если у Гагарина и был "ЗИМ" то пользовался он им не долго, – у него просто не было на это времени…

До или после?

Противники наличия "ЗИМа" у Гагарина апеллируют к скромной зарплате молодого лейтенанта и отсутствию водительских прав. Считать чужие деньги – дурной тон, поэтому оставим это утверждение без комментариев. А вот по поводу отсутствия у Гагарина водительских прав до его полета в космос мы обнаружили интересную информацию в книге Антона Первушина "Юрий Гагарин: Один полет и вся жизнь. Полная биография первого космонавта планеты Земля".

В 1951 году Гагарин поступил в Саратовский индустриально-педагогический техникум на литейное отделение. "В 1953 году в техникуме была создана военная кафедра, учащиеся освобождались от призыва в армию и проходили подготовку по специальности "Эксплуатация и ремонт автомобилей и гусеничных машин". При этом выпускники получали воинское звание младший техник-лейтенант запаса и права шофера-любителя". Так что, после окончания техникума Юрий Гагарин должен был обязательно получить водительские права.

Он сказал "Поехали!"

К месту старта ракеты "Восток-1" Гагарина вез наш отечественный ЛАЗ-695Б, специально подготовленный для этих целей львовскими специалистами. Технически это был самый обыкновенный автобус, а вот интерьер полностью переделали. Справа по ходу движения установили два кресла для космонавтов, а между ними разместили небольшой столик. Слева располагались сиденья для сопровождающих. Автобус укомплектовали средствами радиосвязи, аппаратурой для киносъемки и дополнительными вентиляторами. Окна украсили скромными шторами.

12 апреля 1961 года ЛАЗ-695Б отвез Гагарина и его товарищей к старту корабля "Восток-1"

Обратимся вновь к книге Антона Первушина: "Полностью облаченные Юрий Гагарин и Герман Титов сели в бело-голубой автобус ЛАЗ-695Б. Их сопровождали врачи, Николай Петрович Каманин и члены отряда космонавтов: Валерий Быковский, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович. По дороге Гагарин попросил остановиться, вышел на бетонку, расстегнул скафандр и помочился на заднее колесо автобуса. Так он заложил традицию, позаимствовав ее у авиаторов Великой Отечественной войны, которые справляли малую нужду перед посадкой в самолет".

На Байконуре ЛАЗ-695Б служил до 1967 года. Где он находился затем – доподлинно неизвестно, а в 1984 году автобус обнаружили в Москве и передали во Львов. Автобус отреставрировали и использовали в качестве музейного экспоната во Всесоюзном Конструкторско-Экспериментальном институте автобусостроения. В 1989 году он был передан музею Ю.А.Гагарина директором института Владимиром Васильевичем Москалевым. В 2011 году Минкульт России выделил средства на его реставрацию. В декабре 2011 года автобус своим ходом прибыл из Москвы, где его восстанавливали, к зданию Музея Первого полета в Гагарине.

ЛАЗ-695Б в 2011 году вернулся после реставрации в город Гагарин в музей vkononov.ru

ГАЗ-69, "Победа" и ЗИЛ-111В

Посадка космического корабля Гагарина состоялась поблизости от деревни Смеловка, Саратовской области на вспаханном поле колхоза "Ленинский путь". В 10:53 по московскому времени ноги Юрия Гагарина коснулись земли. Спустя некоторое время к месту посадки на ГАЗ-69 прибыл майор Ахмед Гасиев, командир зенитно-ракетного дивизиона ПВО из соседней деревни Подгорье. Он отвез уже майора Гагарина к себе в часть, а спустя еще 40 минут первый космонавт улетел на вертолете на аэродром Энгельса. Там ему вручили поздравительную телеграмму от Хрущева, после чего на автомобиле "Победа" повезли в штаб гарнизона. Затем на той же машине его отвезли назад на аэродром, откуда он отправился в Куйбышев.

Первым автомобилем Гагарина после приземления стал обычный армейский ГАЗ-69 gaz.ru

После отдыха в кругу родственников и коллег, 14 апреля первый космонавт отправился в Москву. Для встречи первого космонавта планеты был выделен аэропорт Внуково, все рейсы в котором были на день отменены. Здесь Гагарин отрапортовал Хрущеву и членам советского правительства о выполнении ответственного задания. После чего затем Хрущев лично повел Юрия и Валентину Гагариных к украшенному цветами открытому автомобилю ЗИЛ-111В. Кортеж из множества машин тронулся в путь – к Москве. Таких парадных ЗИЛов с 160 по 1963 год было изготовлено всего 10 экземпляров. Автомобиль, который вез Гагарина, сохранился и находится в частной коллекции.

Торжественная встреча Гагарина 14 марта в Москве. Космонавт приветствует своих соотечественников из кабриолета ЗИЛ-111В

Посол советской космонавтики

В апреле 1961 года мир пребывал в восхищении от очередного триумфа советской космонавтики. Гагарина поздравляли и хотели видеть гостем в разных странах – официальные приглашения поступили из 80 государств! Советское политическое руководство с готовностью откликнулось на приглашения.

Четвертым, после Чехословакии, Болгарии и Финляндии, советского космонавта принимала Великобритания. 11 июля 1961 года самолет с Гагариным прибыл в аэропорт Лондона. Несмотря на дождь, десятки тысяч горожан вышли на улицы, чтобы поприветствовать космонавта. Для Гагарина предоставили кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe с номером "YG1": такой чести был в свое время удостоен только президент США.

Гагарина встречают жители британской столицы

Не менее занимательна история "именного" номера "YG1". Его на время визита Гагарина одолжили у известной британской певицы, актрисы и модели Памелы Гард, известной под псевдонимом Yana Guard. Этот номерной знак был установлен на ее Mercedes-Benz (фото с сайта regtransfers.co.uk).

Во время визита в Великобританию Гагарин использовал несколько авто, в том числе Rolls-Royce Silver Cloud II, а "именные" номера для машины "одолжили" у певицы и модели Яны Гард (Yana Guard)

На фотографиях хорошо видно, что Rolls-Royce был с левым рулем, что достаточно странно для "праворульной" Великобритании. Дело в том, что автомобиль предназначался для покупателя Дж. Дж. Франкеля из Калифорнии, к которому он был отправлен вскоре после окончания визита Гагарина. Помимо Rolls-Royce почетного гостя обслуживал еще один кабриолет – Bentley S2 Continental.

Служебные машины первого космонавта

Удивительно, но первым служебным автомобилем, который предоставили Гагарину, стал обычный армейский вездеход ГАЗ-69, а за рулем был простой сержант из ближайшей авиачасти.

Первым служебным автомобилем Гагарина стал обычный армейский ГАЗ-69 gaz-69.club

18 апреля 1961 года вышло Распоряжение Совета Министров СССР №1037рс о подарках Ю. А. Гагарину. Оно гласило: "Признать необходимым подарить от имени Правительства СССР первому летчику-космонавту СССР майору Гагарину Ю. А. и членам его семьи автомашину „Волга“, жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению. Отнести связанные с этим расходы за счет резервного фонда Совета Министров СССР".

Судьба этой "Волги" Гагарина, которая предположительно имела номера "12-04 юаг", не известна

Подарочный черный седан ГАЗ-21 "Волга" отличался от других экземпляров богатой хромированной отделкой и голубым салоном. Несмотря на "ручную" сборку, автомобиль был далек от совершенства. После официального посещения Горьковского автозавода в 1963 году, Гагарин обмолвился, что "машиной доволен, но иногда возникают проблемы". После такого отзыва буквально за ночь машину полностью перебрали, чтобы устранить все неполадки.

Подарок от правительства – черная "Волга" ГАЗ-21 с номерами "78-78 мод" в 2011 году была отреставрирована

Эта машина с номерными знаками "76-76 мод" сохранилась до наших дней и находится в Доме-музее первого космонавта в городе Гагарин, Смоленской области. Помимо нее Гагарин приобрел светлую "21-ю". По воспоминаниям очевидцев, она имела интересный номер "12-04 юаг" ("12.04. Юрий Алексеевич Гагарин"). Судьба машины не известна.

Служебная "Волга" с номерами "84-61 вг" периодически участвует в выставках

Летом 1961 года Центр подготовки космонавтов ВВС СССР выделил первому космонавту служебный автомобиль – ГАЗ-21 "Волга" с гос.номерами "84-61 вг". Автомобиль сохранился и находится на балансе государства. В прошлом году "Волга" экспонировалась на ВДНХ в Москве в павильоне "Космос".

Французская мечта

Но самым интересным авто в коллекции Гагарина была французская Matra Bonnet Djet V. Юрий Алексеевич увидел ее на Международном авиасалоне в Ле-Бурже во время своего второго визита во Францию июне 1965 года. Интерес к стильной спортивной машине первого космонавта не остался незамеченным. Спустя месяц компания Matra отправила двухместное купе в Москву в качестве подарка, который космонавту вручили в Посольстве Франции в Москве.

Таможенная декларация на автомобиль Matra-Bonnet Djet V для Гагарина avto-vip.com

С этой машиной связан серьезный скандал, описывающий советские нравы того времени. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Каманин, начальника отдела по подготовке и обеспечению космических полетов. "Звонил секретарь ЦК КПСС Суслов. Он спросил, знаю ли я о статье в одном из югославских журналов, в которой опубликованы три снимка Гагарина рядом с французской гоночной автомашиной, а в тексте значится примерно следующее: "В Париже на авиационно-космической выставке Гагарин занимался больше автомобилями, чем авиацией и космосом". Я ответил Суслову, что с содержанием статьи знаком, статья пасквильная. Французы подарили Гагарину гоночную машину, зная, что он увлекается быстрой ездой. Принять подарок от французов ему посоветовали министры Дементьев и Смирнов и наш посол в Париже Зорин. Суслов удовлетворился моим ответом, но посоветовал быть осмотрительней с подарками космонавтам из капиталистических стран".

В 90-е годы автомобиль приобрел литовский коллекционер К Индзюлис

Поэтому Гагарин совсем недолго ездил на этом авто, чтобы не вызывать лишних разговоров. До 90-х годов машина находилась в Звездном городке у вдовы Юрия Алексеевича, Валентины Ивановны. У нее купе выкупил коллекционер из Каунаса Кястутис Индзюлис. Сегодня автомобиль тщательно охраняется владельцем от посторонних глаз.

Купе Matra-Bonnet Djet V вручили Гагарину летом 1965 года в Посольстве Франции в Москве

Кястутис Индзюлис в 80-е годы занимал пост министра автомобильного транспорта Литовской ССР. Кроме того, он возглавлял Центрально-спортивный технический клуб "Редува" в Каунасе, который занимался, в том числе, сохранением и реставрацией старинных автомобилей.

Во время визита во Францию Гагарин оценил достоинства не только Matra, но и Citroen DS

Известный автомобильный фотограф и блогер Михаил Николаев (Mike Motorov) провел расследование и по его данным Matra-Bonnet Гагарина была окрашена в цвет Gris platine irisé – платиновый серый, а не в голубой, как на фото, раскрашенном уже в наше время.

Фотография раскрашена уже в наше время. По информации автомобильного фотографа Михаила Николаева (Mike Motorov), реальный автомобиль был не голубым, а платиновым

Как писал ранее OBOZREVATEL, обнаружены редкие фото приезда Гагарина в Киев.