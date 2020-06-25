G-Class превратили в яхту на колесах

Тюнинговое ателье Carlex Design из Польши не перестает удивлять своими яркими и экстравагантными творениями. Очередной проект получил название Yachting Limited Edition.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Новинка создана на основе спортивной версии внедорожника G-Class – Mercedes-AMG G63. Свое вдохновения мастера из Чеховице-Дзедзице черпали в образе роскошных яхт. Первый экземпляр новинки отправился к своему состоятельному заказчику в Дубай, ОАЭ.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

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Автомобиль получил яркую двухцветную окраску в стиле моделей Maybach. Верхняя часть внедорожника окрашена черной глянцевой эмалью, а крыша и нижняя часть кузовных панелей напоминают неокрашенные кузова гоночных болидов Mercedes-Benz 30-х годов. Дополняют образ полированные 22-дюймовые лекосплавные диски и элегантный двухцветный кожух запасного колеса с принтом в виде морского компаса.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Подобно другим проектам Carlex Design, Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition имеет эксклюзивную отделку салона. Он выполнен в стилистике морских яхт и удачно сочетает светлое дерево и белую алькантару.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Независимо от выбранной конфигурации интерьера, потолок салона украшен вышивкой с компасом и имитацией защитных планок, а пол полностью покрыт натуральным деревом. Соответствующая деревянная отделка используется для отделки рулевого колеса, приборной панели и дверных карт.

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

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Никаких модификаций с силовым агрегатом не производилось, да и вряд ли они нужны Mercedes-AMG G63. Битурбированный 4-литровый V8 развивает 585 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 850 Нм. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать внедорожник до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость с опциональным пакетом AMG Driver’s Package достигает 240 км/ч .

Mercedes-AMG G63 Yachting Limited Edition. Фото: carlexdesign.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкое тюнинг-ателье превратило армейский G-Class в дом на колесах.