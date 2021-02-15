Французская пранкерша наткнулась в Дубае на 22-летнего украинца за рулем Rolls-Royce. Фото и видео
Блогерша и пранкерша из Франции Мари Бенолье, известная под псевдонимом Marie S’Infiltre, во время съемок в Дубае (ОАЭ) наткнулась на молодого украинца за рулем Rolls-Royce.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. Кроме роскошного авто у парня на руке были часы Rolex (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Блогерша снимала видео о богатстве в Дубае. Заметив автомобиль, она поошла к нему и немного пообщалась с водителем.
За рулем оказался молодой парень, который отказался называть свое имя и фамилию, а также, как он заработал на такой автомобиль. Парень только сказал, чем ему 22 года и он родом из Украины.
Судя по кадрам, речь идет о купе Rolls-Royce Wraith, который стоит от 10,8 до 12,5 миллионов гривен (350 – 430 тысяч долларов).
(Видео – Instagram Marie S’Infiltre)
Как сообщал OBOZREVATEL, канадский певец Джастин Бибер получил уникальный Rolls-Royce, созданный мастерами американского кузовного ателье West Coast Customs.