Французская пранкерша наткнулась в Дубае на 22-летнего украинца за рулем Rolls-Royce. Фото и видео

Юрий Сергиенко Новости 01:59, 16.02.2021 Обновлено: 02:54, 16.02.2021

Блогерша и пранкерша из Франции Мари Бенолье, известная под псевдонимом Marie S’Infiltre, во время съемок в Дубае (ОАЭ) наткнулась на молодого украинца за рулем Rolls-Royce.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. Кроме роскошного авто у парня на руке были часы Rolex (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блогерша Мари Бенолье наткнулась на украинца за рулем Rolls-Royce.

Блогерша снимала видео о богатстве в Дубае. Заметив автомобиль, она поошла к нему и немного пообщалась с водителем.

Парень сказал, что он из Украины.

За рулем оказался молодой парень, который отказался называть свое имя и фамилию, а также, как он заработал на такой автомобиль. Парень только сказал, чем ему 22 года и он родом из Украины.

Парень не назвал своего имени.

Судя по кадрам, речь идет о купе Rolls-Royce Wraith, который стоит от 10,8 до 12,5 миллионов гривен (350 – 430 тысяч долларов).

(Видео – Instagram Marie S’Infiltre)

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский певец Джастин Бибер получил уникальный Rolls-Royce, созданный мастерами американского кузовного ателье West Coast Customs.

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