Фотограф нашел заброшенный особняк с Bentley и Lexus

Стас Сидилев Новости 20:00, 7.08.2020

Вблизи Лондона нашли заброшенный роскошный особняк, который владельцы покинули 4 года назад по неизвестным причинам. На территории остались Bentley, Lexus и другие авто.

Фото опубликовал фотограф Daily Mail. Жизнь на территории поместья словно остановилась. Собственно, так и есть – владельцы внезапно все бросили и покинули свой роскошный дом вместе с автомобилями. Они оставили дорогую одежду, бытовую технику и даже грязную посуду.

На фото видны Bentley, Lexus и Chevrolet. Но сообщается как минимум о пяти автомобилях, которые остались на территории.

Возле дома остался роскошный Bentley.
Фото: dailymail.co.uk

Кроме того, владельцы оставили свою одежду от Gucci и Louis Vuitton, а также украшения и дорогую электронику.

Владельцы оставили свою одежду.
Фото: dailymail.co.uk
За 4 года состояние дома ухудшилось.
Фото: dailymail.co.uk

Недавно OBOZREVATEL показывал удивительные фото заброшенной коллекциии ГАЗ-21 Волга, которую нашли в Саудовской Аравии.

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