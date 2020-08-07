Фотограф нашел заброшенный особняк с Bentley и Lexus

Вблизи Лондона нашли заброшенный роскошный особняк, который владельцы покинули 4 года назад по неизвестным причинам. На территории остались Bentley, Lexus и другие авто.

Фото опубликовал фотограф Daily Mail. Жизнь на территории поместья словно остановилась. Собственно, так и есть – владельцы внезапно все бросили и покинули свой роскошный дом вместе с автомобилями. Они оставили дорогую одежду, бытовую технику и даже грязную посуду.

На фото видны Bentley, Lexus и Chevrolet. Но сообщается как минимум о пяти автомобилях, которые остались на территории.

Возле дома остался роскошный Bentley. Фото: dailymail.co.uk

Кроме того, владельцы оставили свою одежду от Gucci и Louis Vuitton, а также украшения и дорогую электронику.

Владельцы оставили свою одежду. Фото: dailymail.co.uk

За 4 года состояние дома ухудшилось. Фото: dailymail.co.uk

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