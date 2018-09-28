Фотофиксация на дорогах Украины: Авакова обвинили в саботаже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прикрывает взяточничество высокопоставленных чиновников и политиков своими заявлениями о том, что систему автоматической фиксации нарушений ПДД невозможно ввести из-за технических нюансов.

Об этом в эфире ObozTV заявил общественный активист Константин Андриюк. По его словам, установка видеокамер на дорогах Украины намеренно саботируется.

"Знаете, как называются эти технические нюансы от Авакова? Это кумовья Авакова, сваты Авакова, братья Авакова, внучатые племянники Авакова, родственники Авакова, родственники жены Авакова, родственники внучатого племянника Авакова", - перечислил Андриюк.

Он обвинил в саботаже и народных депутатов Украины - по мнению активиста, введение в действие подобной системы им крайне невыгодно.

"Они будут и дальше это саботировать. Потому что когда это все запустится - они не смогут "парешать", - заявил Андриюк.

Активист уверен: начать работу систем фотофиксации нарушений ПДД достаточно просто, ведь Украине не нужно выдумывать ничего нового - достаточно просто взять европейские аналоги и имплементировать их в нашей стране.

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