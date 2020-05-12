Фото нового Mercedes-Benz S-Class удивили сеть
Китайским фанам Mercedes-Benz удалось запечатлеть новое поколение флагманской модели S-Class без камуфляжа, и теперь эти фото живо обсуждаются поклонниками марки по всему миру.
Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz S-Class рассекречены до премьеры, которая запланирована на второе полугодие текущего года. Один из тестовых образцов удалось сфотографировать в Китае. Автору удалось запечатлеть дизайн интерьера и экстерьера модели.
В новом поколении Mercedes-Benz S-Class получил революционные изменения в дизайне. Полностью поменялась светотехника: фары стали более узкими, а на смену вертикальным фонарям пришли остроугольные горизонтальные, заходящие на крышку багажника.
Новая радиаторная решетка стала более массивной, а вместо двух хромированных вставок сзади осталась одна. Судя по вычурному переднему бамперу, на фото – версия в пакете AMG.
Не менее радикально изменился и салон модели. На смену двум экранам, объединенных под одним стеклом, пришли два раздельных модуля.
Первый представляет собой уже ставшую для многих привычной цифровую приборную панель. Второй, увеличенный в размерах, занимает практически всю центральную консоль. Еще несколько съемных планшетов подготовили для задних пассажиров.
Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о новом флагмане концерна из Штутгарта, но тогда облик машин был раскрыт лишь частично.