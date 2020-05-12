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12 мая • обновлено в 13:34
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Фото нового Mercedes-Benz S-Class удивили сеть

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Китайским фанам Mercedes-Benz удалось запечатлеть новое поколение флагманской модели S-Class без камуфляжа, и теперь эти фото живо обсуждаются поклонниками марки по всему миру.

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа попал в объективы в Китае

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа попал в объективы в Китае

instagram.com/liucunyi

Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz S-Class рассекречены до премьеры, которая запланирована на второе полугодие текущего года. Один из тестовых образцов удалось сфотографировать в Китае. Автору удалось запечатлеть дизайн интерьера и экстерьера модели.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

instagram.com/liucunyi

В новом поколении Mercedes-Benz S-Class получил революционные изменения в дизайне. Полностью поменялась светотехника: фары стали более узкими, а на смену вертикальным фонарям пришли остроугольные горизонтальные, заходящие на крышку багажника.

Дизайн приборной панели S-Class радикально изменился

Дизайн приборной панели S-Class радикально изменился

instagram.com/liucunyi

Новая радиаторная решетка стала более массивной, а вместо двух хромированных вставок сзади осталась одна. Судя по вычурному переднему бамперу, на фото – версия в пакете AMG.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

instagram.com/liucunyi

Не менее радикально изменился и салон модели. На смену двум экранам, объединенных под одним стеклом, пришли два раздельных модуля.

Для задних пассажиров подготовили пару съемных планшетов

Для задних пассажиров подготовили пару съемных планшетов

instagram.com/liucunyi

Первый представляет собой уже ставшую для многих привычной цифровую приборную панель. Второй, увеличенный в размерах, занимает практически всю центральную консоль. Еще несколько съемных планшетов подготовили для задних пассажиров.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

instagram.com/liucunyi

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о новом флагмане концерна из Штутгарта, но тогда облик машин был раскрыт лишь частично.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
Mercedes-Benz новости авто новые авто
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