Фото дырявой насквозь Toyota Camry стало хитом интернета

В соцсети Reddit (популярна в США) появилось фото очень необычной Toyota Camry, которое практически сразу стало вирусным. Автомобиль озадачил пользователей своим внешним видом.

Интерес вызвало то, что запечатленная Toyota Camry 1990-х годов больше похожа на "швейцарский сыр", нежели на автомобиль. Машина в буквальном смысле слова изрешечена отверстиями – от передних крыльев до заднего бампера. Более того, даже на B-стойке и колесах (конструктивные элементы, влияющие на безопасность) были сделаны дырки. Также у седана отсутствуют дверные ручки.

Toyota Camry, которая вся в отверстиях reddit.com

Какова была цель такого тюнинга, не совсем ясно. Есть предположение, что владелец захотел сделать свою машину очень лёгкой – возможно, для лучшей динамики или меньшего расхода топлива. А может просто забавы ради.

Такая же Тойота, но в нормальном состоянии autoevolution.com

Но, что интересно, эта Кэмри – не первый автомобиль, кузов которого напрочь заполнен отверстиями. Британская студия тюнинга Karmann Konnection сейчас занимается постройкой похожего авто, но на базе Porsche (проект получил название 911 Ever). Однако, в отличие от Тойоты, в немецком спорткаре отверстия делаются не на внешних панелях автомобиля, а скрытых частях кузова – таким образом, специалисты хотят существенно снизить массу машины, но делают это не таким явным образом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в США до сих пор рекламируют Тойоту начала 1990-х годов.